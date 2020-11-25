專家指陰性檢測結果不代表聚會一定安全

【KTSF 江良慧報導】

還有兩天就是感恩節，雖然衛生官員一直呼籲民眾取消外遊，但大部分人仍然是想趁著節日與親人團聚，好多人也因此要在假期前做檢測，確保自己和親友聚會前沒受感染，不過專家表示，就算檢測結果是陰性，也不等於聚會一定安全。

美國各地的檢測中心外，近日都同樣大排長龍。因為大家都爭相要在假日前接受病毒檢測。

居住在Raleigh市的Curt Weaver說：「我女兒要從大學回家，從國內兩個不同地方。」

但用檢測來確定自己沒有感染病毒並非萬無一失，美國醫務總監Jerome Adams醫生表示，因為病毒的潛伏期，檢測陰性結果只能證明檢測當日無感染。

Adams醫生說：「平均5天，但可長達14天，在感染後出現病徵，昨天或週日檢測陰性結果，並不等於你在明天仍安全，不等於你可以放鬆預防措施。」

檢測後去哪裡也很重要。

註冊護士Jennifer Mayer說：「你取得檢測結果時是陰性，你可以離開檢測場地，或到雜貨店接觸到之後，就感染病毒。」

而對旅客來說，就是機場油站等地方，也因此CDC和衛生專家都在敦促民眾感恩節不要外遊。

Adams醫生說：「我們真的會在幾週內開始替最脆弱的人打疫苗，但我們只需要你們，美國人，再堅持久一點，到時再安全慶祝假日仍未遲。」

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