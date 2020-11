專家指陰性檢測結果不代表聚會一定安全

【KTSF 江良慧報導】

還有兩天就是感恩節,雖然衛生官員一直呼籲民眾取消外遊,但大部分人仍然是想趁著節日與親人團聚,好多人也因此要在假期前做檢測,確保自己和親友聚會前沒受感染,不過專家表示,就算檢測結果是陰性,也不等於聚會一定安全。

美國各地的檢測中心外,近日都同樣大排長龍。因為大家都爭相要在假日前接受病毒檢測。

居住在Raleigh市的Curt Weaver說:「我女兒要從大學回家,從國內兩個不同地方。」

但用檢測來確定自己沒有感染病毒並非萬無一失,美國醫務總監Jerome Adams醫生表示,因為病毒的潛伏期,檢測陰性結果只能證明檢測當日無感染。

Adams醫生說:「平均5天,但可長達14天,在感染後出現病徵,昨天或週日檢測陰性結果,並不等於你在明天仍安全,不等於你可以放鬆預防措施。」

檢測後去哪裡也很重要。

註冊護士Jennifer Mayer說:「你取得檢測結果時是陰性,你可以離開檢測場地,或到雜貨店接觸到之後,就感染病毒。」

而對旅客來說,就是機場油站等地方,也因此CDC和衛生專家都在敦促民眾感恩節不要外遊。

Adams醫生說:「我們真的會在幾週內開始替最脆弱的人打疫苗,但我們只需要你們,美國人,再堅持久一點,到時再安全慶祝假日仍未遲。」

