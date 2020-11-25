Fremont市議員建議在北區及南區各增警察分局（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont去年被評為灣區最安全城市，不過近幾年與個人財產相關的犯罪案增加，有市議員建議在北區及南區各增設一個警察分局。

Fremont的警察局位於該市的中區，該市幅員廣大，但只有一間警察局，最近商場汽車爆竊，或是入屋行劫的犯罪不斷發生，市議員黃潔宜說，其實很多犯案者都是從其他城市過來的，她建議在該市的北邊及南邊各增設一個警察分局。

黃潔宜說：「Fremont其實佔地是蠻大的，我們機動性各方面，其實不是那麼好，這樣的提議就是希望說，藉著分局，讓我們機動性更高，其實預防勝於治療，就是遏止犯罪來到Fremont市內。」

根據警方數字，增長最快的類別是商業盜竊案，比2019年同期增長133％，平均每天發生兩起事件，與一年前相比，汽車盜竊案增長了60％。

黃潔宜的提議是，在北邊Ardenwood Blvd及南邊最大的商場Pacific Commons各設一個分局，去年這個商場的Costco停車場，就有一對華裔夫婦遭持槍搶劫。

黃潔宜說：「犯罪率比3年前提高30%，常有民眾跟我說，車子被偷，商店被打劫，其實這些加起來，都是對市民的損失。」

黃潔宜說，所謂增設分局，不是要蓋一棟新的大樓，而是在這兩區以租借的方式，不僅警方在回應犯罪現場機動性強，警員也有休息的地方。

黃潔宜說：「其實十個小時一整個班，都是在3個巡區的一區，其實如果我們在北區南區各一個分局，他們可以在那裏休息，也可以打報告。」

Fremont市議會在下星期二的會議將會討論是否要增設兩個警察分局，市民可以事先寫信給市議員，告訴你們的看法，或者當天在線上發言。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。