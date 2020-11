Fremont市議員建議在北區及南區各增警察分局（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont去年被評為灣區最安全城市,不過近幾年與個人財產相關的犯罪案增加,有市議員建議在北區及南區各增設一個警察分局。

Fremont的警察局位於該市的中區,該市幅員廣大,但只有一間警察局,最近商場汽車爆竊,或是入屋行劫的犯罪不斷發生,市議員黃潔宜說,其實很多犯案者都是從其他城市過來的,她建議在該市的北邊及南邊各增設一個警察分局。

黃潔宜說:「Fremont其實佔地是蠻大的,我們機動性各方面,其實不是那麼好,這樣的提議就是希望說,藉著分局,讓我們機動性更高,其實預防勝於治療,就是遏止犯罪來到Fremont市內。」

根據警方數字,增長最快的類別是商業盜竊案,比2019年同期增長133%,平均每天發生兩起事件,與一年前相比,汽車盜竊案增長了60%。

黃潔宜的提議是,在北邊Ardenwood Blvd及南邊最大的商場Pacific Commons各設一個分局,去年這個商場的Costco停車場,就有一對華裔夫婦遭持槍搶劫。

黃潔宜說:「犯罪率比3年前提高30%,常有民眾跟我說,車子被偷,商店被打劫,其實這些加起來,都是對市民的損失。」

黃潔宜說,所謂增設分局,不是要蓋一棟新的大樓,而是在這兩區以租借的方式,不僅警方在回應犯罪現場機動性強,警員也有休息的地方。

黃潔宜說:「其實十個小時一整個班,都是在3個巡區的一區,其實如果我們在北區南區各一個分局,他們可以在那裏休息,也可以打報告。」

Fremont市議會在下星期二的會議將會討論是否要增設兩個警察分局,市民可以事先寫信給市議員,告訴你們的看法,或者當天在線上發言。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

