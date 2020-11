【KTSF 梁秋玉報導】

全球首富目前是Amazon執行長Jeff Bezos,身價為1820億元,一直第二位的微軟創辦人Bill Gates周二被電動車Tesla的執行長Elon Musk小幅超前。

根據Bloomberg的億萬富翁增幅指數,Musk的身價周二一度達到1279億元,比Gates多了2億元。

Musk聽到這個消息後,只在推特發文一個字「Wow」。

股市收市後,Musk和Gates的身價都在1280億左右,因此並列全球第二富豪。

Musk除了是電動車廠Tesla的執行長,也是太空探索公司Space X的執行長,其公司研發的火箭,剛剛於16號載著4名宇航員成功抵達國際太空站,這次也是SpaceX第二次載人飛行,標誌著美國近地航天飛行正式進入商業時代。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。