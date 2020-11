加州幾萬囚犯騙取新型肺炎失業金 金額逾數億（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指全加州有幾萬名監獄囚犯向加州勞工及發展部門(EDD)申領新型肺炎失業援助金,騙取超過幾億元,加州多個縣的地檢官形容這是加州史上最大宗詐騙案。

報導指在3月至8月期間,在全加州所有縣有3.5萬多名監獄囚犯用自己的名字去申領EDD的失業金,其中2萬人已經收到這筆錢,合共騙取了近1.4億元失業援助金。

涉案的囚犯向EDD當局申領失業金,當局將這筆錢以銀行卡發放給他們,囚犯再借外人的手,去銀行自動櫃員機取出現金。

Sacramento縣地檢官Anne Marie Schubert說:「這個騙案真的很驚人,囚犯的種類也很得人驚,發生在所有加州監獄,包含了所有類型的囚犯,當中甚至有死刑犯。」

被定罪的殺人犯Cary Stayner、Scott Peterson,以及Wesley Shermantine等,都被指有份參與騙案。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe指,目前仍在調查是否有人冒用這班囚犯的身份去騙取失業金。

加州多個縣的地檢官聯合去信,要求州長紐森投入足夠資源,徹底介入調查,紐森表示事件絕對不能接受。

有地檢官又指,全國有35個州份都有系統核查有無囚犯騙取失業金,但是加州並沒有,EDD正在同州府懲教部門及聯邦勞工部門合作,利用核對監犯和申領者的社會安全編號去追蹤騙徒。

