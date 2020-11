李小龍80歲冥壽 東華醫院舉行生日會慶祝（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

今年是已故國際巨星李小龍80歲誕辰,大家知不知道李小龍在哪一間醫院出生呢?

舊金山東華醫院周二為李小龍舉行生日會,80年前,李小龍在這裡出生。

李小龍紀念品收藏家陳振輝說:「每當李小龍和妻子Linda路過東華醫院,李小龍會指著說,我在這裡出生,李小龍為身為華裔感到自豪,還有他出生於三藩市華埠。」

陳振輝是超級李小龍迷,他本身也在東華醫院出生,可是小時候不敢告訴同學他在東華醫院出生,因為他的同學都在別的醫院出生,而李小龍在美國影壇成名,使陳振輝改變了身為美國華裔的觀感。

陳振輝說:「我們立時感到驕傲,感謝李小龍,我迷上李小龍已經許久,我會繼續承傳他的回憶,因為他對我和許多亞裔的賦予。」

陳振輝多年來收藏李小龍的紀念品,他和華人歷史學會合作,準備明年年底展出李小龍收藏品展覽。

有120多年歷史的東華醫院,總共接生了5萬多個嬰兒,而李小龍的英文名Bruce是當年一位東華醫院的護士起名的。

另外,東華醫院周二慶祝感恩節,進駐Grant街Empress of China大樓的Empress by Boon餐館,送出一百多份感恩節餐給東華醫院的醫護人員,感謝他們對社區作出的貢獻。

