李小龍80歲冥壽 東華醫院舉行生日會慶祝（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

今年是已故國際巨星李小龍80歲誕辰，大家知不知道李小龍在哪一間醫院出生呢？

舊金山東華醫院周二為李小龍舉行生日會，80年前，李小龍在這裡出生。

李小龍紀念品收藏家陳振輝說：「每當李小龍和妻子Linda路過東華醫院，李小龍會指著說，我在這裡出生，李小龍為身為華裔感到自豪，還有他出生於三藩市華埠。」

陳振輝是超級李小龍迷，他本身也在東華醫院出生，可是小時候不敢告訴同學他在東華醫院出生，因為他的同學都在別的醫院出生，而李小龍在美國影壇成名，使陳振輝改變了身為美國華裔的觀感。

陳振輝說：「我們立時感到驕傲，感謝李小龍，我迷上李小龍已經許久，我會繼續承傳他的回憶，因為他對我和許多亞裔的賦予。」

陳振輝多年來收藏李小龍的紀念品，他和華人歷史學會合作，準備明年年底展出李小龍收藏品展覽。

有120多年歷史的東華醫院，總共接生了5萬多個嬰兒，而李小龍的英文名Bruce是當年一位東華醫院的護士起名的。

另外，東華醫院周二慶祝感恩節，進駐Grant街Empress of China大樓的Empress by Boon餐館，送出一百多份感恩節餐給東華醫院的醫護人員，感謝他們對社區作出的貢獻。

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