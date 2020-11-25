拜登發表感恩節前夕講話 呼籲國民團結保護社區

【KTSF 張麗月報導】

總統當選人拜登在感恩節前夕發表講話，他呼籲國民在疫情期間要團結保護社區，而特朗普總統就繼續準備就關鍵州的選舉結果打官司。

特朗普周三在白宮致電給賓夕凡尼亞州一班律師，重申他對選舉舞弊的指控，雖然在多個關鍵搖擺州，包括賓夕凡尼亞州，選舉結果已被當局確認，以及政府官方的過渡交接程序已經展開，但特朗普指出，今次選舉必須要推翻。

特朗普說：「這選舉必須要扭轉，因我們大舉贏得賓夕凡尼亞，我們大幅贏得所有搖擺州。」

消息指，賓夕凡尼亞州共和黨人提出有關郵遞投票違反憲法的訴訟，爭取到法庭下令州當局停止認證餘下的選舉結果，法庭將在本週五就案件舉行聆訊。

此外特朗普團隊也就有關點票程序沒有足夠監察的案件，而向聯邦法庭提出上訴。

在選舉結果引發社會分裂，以及疫症大流行之際，拜登趁著在感恩節前夕，在達拉華州Wilmington家鄉向全國發表講話，他呼籲國民團結一致，保護社區，對抗新型肺炎病毒疫情進一步蔓延。

拜登說：「我知道國家厭倦鬥爭，但要緊記我們與病毒作戰，不是互相鬥爭，此時此刻，我們需要加倍努力作戰。」

他又呼籲國民做好防疫措施，包括戴口罩和保持社交距離，拜登又說，在感恩節家庭團聚的日子，他將會減少聚會的人數。

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