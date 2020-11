拜登發表感恩節前夕講話 呼籲國民團結保護社區

【KTSF 張麗月報導】

總統當選人拜登在感恩節前夕發表講話,他呼籲國民在疫情期間要團結保護社區,而特朗普總統就繼續準備就關鍵州的選舉結果打官司。

特朗普周三在白宮致電給賓夕凡尼亞州一班律師,重申他對選舉舞弊的指控,雖然在多個關鍵搖擺州,包括賓夕凡尼亞州,選舉結果已被當局確認,以及政府官方的過渡交接程序已經展開,但特朗普指出,今次選舉必須要推翻。

特朗普說:「這選舉必須要扭轉,因我們大舉贏得賓夕凡尼亞,我們大幅贏得所有搖擺州。」

消息指,賓夕凡尼亞州共和黨人提出有關郵遞投票違反憲法的訴訟,爭取到法庭下令州當局停止認證餘下的選舉結果,法庭將在本週五就案件舉行聆訊。

此外特朗普團隊也就有關點票程序沒有足夠監察的案件,而向聯邦法庭提出上訴。

在選舉結果引發社會分裂,以及疫症大流行之際,拜登趁著在感恩節前夕,在達拉華州Wilmington家鄉向全國發表講話,他呼籲國民團結一致,保護社區,對抗新型肺炎病毒疫情進一步蔓延。

拜登說:「我知道國家厭倦鬥爭,但要緊記我們與病毒作戰,不是互相鬥爭,此時此刻,我們需要加倍努力作戰。」

他又呼籲國民做好防疫措施,包括戴口罩和保持社交距離,拜登又說,在感恩節家庭團聚的日子,他將會減少聚會的人數。

