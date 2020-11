拜登公布內閣官員人選 強調要美國重返國際舞台

【KTSF 張麗月報導】

總統當選人拜登周二正式宣佈新政府在外交和國家安全方面部份主要內閣官員人選,拜登強調,美國要重返國際舞台與世界接觸。

拜登周二宣佈新政府國家安全團隊的人選,當中包括提名Antony Blinken做國務卿。

國土安全部長由古巴裔移民、律師出身的Alejandro Mayorkas擔任。

美國情報總監就提名前CIA中情局高官Avril Haines出任。

奧巴馬總統時期的外交智囊Jake Sullivan,就獲提名做國家安全顧問。

此外,非洲裔的Linda Greenfield就獲提名做美國駐聯合國大使。

拜登讚揚這些提名人選經驗豐富,有領導才能,思想多元化,可以堅守美國的承諾。

拜登指出,他的國家安全團隊組合,反映了美國要重返國際舞台,與世界接觸。

拜登說:「團隊將保衛國家和人民安全,團隊反映出美國回來了,準備領導世界而不是退縮,再一次坐鎮檯的領導位置,準備對抗敵人,而不是拒絕盟國,隨時準備伸張我們的價值觀。」

拜登又說,這也凸顯出美國的核心價值觀,就是美國要與盟國合作,才會成為「宇宙最強」,有別於特朗普總統奉行的「美國優先」政策。

拜登說:「我們真的可以保衛美國安全,而不需捲入無謂的軍事衝突,控制到敵人和恐怖份子,這就是如何面對恐怖主義和極端主義、控制疫症大流行,處理氣候危機、核子擴散、網路威脅和新興科技、獨裁主義擴散等等。」

拜登團隊也陸續與特朗普政府官員接觸,商討過渡交接工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。