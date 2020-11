【KTSF 黃恩光報導】

一股微弱的冷鋒周三抵達灣區,感恩節週末的早上,灣區將會非常寒冷,部分地區的氣溫將低至冰點。

國家氣象局預測,黑色星期五早上,灣區普遍氣溫只得華氏30多度至40多度,北灣Santa Rosa市預料降至華氏31度,低過冰點。

微弱的冷鋒周三將為灣區帶來零散驟雨,氣象局發出的大浪警示,周三早上6時至感恩節中午12時生效。

感恩節當天大風,北灣山區最高風速可高達每小時40英里,大風將增加發生山火的危險,星期五至週末日間將會晴朗。

