阿根廷總統府宣布,足球球王馬勒當拿周三離世,享年60歲,他兩周前曾接受腦部手術。

總統府宣布,全國將會哀悼3天,紀念這位一代球王,阿根廷足球協會也發推文致哀。

馬勒當拿於1986年帶領阿根廷國家隊勇奪世界盃,令他成為足球體壇的球王,他當年在對英格蘭的八強賽事中,以左手把足球頂入英格蘭的龍門,並自稱是「上帝之手」,成為足球壇經典的一幕。

