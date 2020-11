世衛呼籲各國關注貧窮國家能否取得新冠疫苗

【KTSF】

世衛秘書長譚德塞周一表示,各國新型肺炎疫苗研發有進展,但也要關注貧窮和弱勢的國家是否有能力取得疫苗。

譚德塞說:「疫苗研發的迫切性,必須要和公平分配疫苗的迫切性一致,各國政府有權盡其所能保護自己的國民,但現在最貧窮和最脆弱的人群,可能在疫苗方面有被踐踏的風險。」

世衛擔心發達國家會在疫苗面世之後搶購存貨,導致貧窮的國家無法獲得疫苗,他指疫苗有助結束疫情,必須公平地在全球範圍內分配。

另外他也指出,世衛主導的疫苗共享計劃COVAX,目前急需43億美元資金,這個計劃是世衛和全球疫苗與預防注射聯盟合作建立,旨在為可能無力負擔的國家提供疫苗,目前計劃已經籌得50億美元。

美國聯邦政府疫苗極速研發項目負責人向媒體表示,希望在12月11日或12日,在全美國、各州、各地區的第一批人將能接種,各州衛生部門將告訴大家把疫苗分發到何處。

