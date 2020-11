美國據報推動成立西方聯盟抵抗北京經濟脅迫

【有線新聞】

據報特朗普總統推動成立,由西方國家組成的聯盟,抗衡中國的經濟脅迫。

《華爾街日報》引述華府資深官員,特朗普政府計劃成立的非正式西方國家聯盟,會在當中國以經濟力量威脅其他國家時,作出聯合反擊。

促使華府推動這個西方聯盟的原因,是澳洲於年初要求調查新型肺炎病毒來源之後,中國就對澳洲施加經濟壓力,包括限制進口澳洲牛肉和紅酒等。

華府官員批評中國,正試圖透過嚴重的經濟脅迫,令其他國家屈服。他指出西方國家需建立一套系統緩解中國脅迫外交帶來的經濟懲罰,並抵銷當中的代價。

在這個聯盟計劃下,當中國杯葛一個國家的貨品時,盟友國家將同意購買這些貨品或者提供補償。另外,聯盟國家可因貿易損失,評估對中國徵收關稅。

與此同時,華府亦正研究擴大禁止從新疆進口、來自強迫勞動生產的貨品,並將更多中國公司,例如晶片製造商列入商務部實體清單。

官員承認,在白宮或者會易主之際,新措施仍要視乎拜登一方會否接納,而且各國對華貿易的依賴程度不同,是否願意加入聯盟仍是未知之數。華府官員正與西方國家接觸,但未有透露包括哪些國家。

