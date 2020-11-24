美國據報推動成立西方聯盟抵抗北京經濟脅迫

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據報特朗普總統推動成立，由西方國家組成的聯盟，抗衡中國的經濟脅迫。

《華爾街日報》引述華府資深官員，特朗普政府計劃成立的非正式西方國家聯盟，會在當中國以經濟力量威脅其他國家時，作出聯合反擊。

促使華府推動這個西方聯盟的原因，是澳洲於年初要求調查新型肺炎病毒來源之後，中國就對澳洲施加經濟壓力，包括限制進口澳洲牛肉和紅酒等。

華府官員批評中國，正試圖透過嚴重的經濟脅迫，令其他國家屈服。他指出西方國家需建立一套系統緩解中國脅迫外交帶來的經濟懲罰，並抵銷當中的代價。

在這個聯盟計劃下，當中國杯葛一個國家的貨品時，盟友國家將同意購買這些貨品或者提供補償。另外，聯盟國家可因貿易損失，評估對中國徵收關稅。

與此同時，華府亦正研究擴大禁止從新疆進口、來自強迫勞動生產的貨品，並將更多中國公司，例如晶片製造商列入商務部實體清單。

官員承認，在白宮或者會易主之際，新措施仍要視乎拜登一方會否接納，而且各國對華貿易的依賴程度不同，是否願意加入聯盟仍是未知之數。華府官員正與西方國家接觸，但未有透露包括哪些國家。

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