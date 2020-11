英國指中方兩次違反聯合聲明

【有線新聞】

英國政府發表《香港半年報告書》,指中方自今年6月《港區國安法》生效以來,兩次違反《中英聯合聲明》。英方正在探討不再讓英國法官,擔任香港終審法院非常任法官。

英國政府向國會提交最新一份《香港半年報告書》,外相藍韜文提及北京6月底實施《港區國安法》,在香港社會引發寒蟬效應,港人行使自由時自我審查。

報告亦深切關注港府取消12名反對派立法會參選人資格,延遲立法會選舉,並拘捕7名時任和前任泛民議員。全國人大常委會其後通過決定,列明議員喪失資格的理據,政府隨即裁定4名議員喪失資格,引發民主派議員總辭,兩次事件反映北京違反《中英聯合聲明》。

報告指,行政長官林鄭月娥可以指定若干法官負責處理《國安法》相關案件,此舉顯然損害香港司法獨立,英方會密切監察有關情況以及在香港司法系統中工作的英國法官,他們的角色有否影響。

藍韜文稱正在與大法官以及英國最高法院院長韋彥德,初步探討在甚麼情況下決議不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。

藍韜文稱有關當局若然願意透過對話化解分歧,即使有多複雜和困難,並非為時已晚,英方會繼續捍衛港人權利,並尊重《中英聯合聲明》。

中方譴責英國政府發表《香港半年報告》,批評英國沒資格當「判官」。

中國外交部表示,香港是中國的特別行政區,英國對香港事務沒有任何監督權和所謂的道義責任,無權借《中英聯合聲明》干預香港事務說三道四,又指過去英國在殖民統治時期,沒有給過香港民主,今天也沒有資格當「判官」,敦促英方摒棄殖民主義思想,收起虛偽和雙重標準,停止干涉別國內政。

