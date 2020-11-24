美國民眾不理會警告 周末有300萬人搭飛機出遊（視頻）

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這個星期四就是感恩節了，儘管衛生當局建議民眾避免非必要的出行，剛剛過去的周末，每天全國都有約100萬人出現在機場搭機，預料搭機人潮還會增加，下個星期天將會是節日期間機場最繁忙的一天。

受到疫情影響，今年感恩節搭機的人數比去年減少超過一半，但是上周五到周日三天，全美有約300萬人搭飛機出行，創下自今年3月疫情爆發以來最多人出行的紀錄。

許多外地遊子不願意錯過感恩節和家人團聚的機會，再加上許多大學的親身授課也告一段落，儘管全美疫情極為嚴峻，還是有不少人選擇搭機出行。

大學生Karla Paredes說：「我是要去和家人過感恩節，和他們共度一段時間，我已經確保限制社交活動，也都不太出去，所以我就是避免和他人互動。」

大學生Aaron Gaela說：「我確實會有顧慮，去見有健康狀況的家人，但我當然也都有採取所有的預防措施，我會戴口罩，知道有必要，而且我是回家團聚，上大學回去探訪家人。」

包括周日在內，美國已經連續20天，每天的新增感染個案超過十萬宗，而且過去三個星期以來，新增的案例總和超過300萬宗，全國範圍的住院人數也連續13天創新高。

聯邦醫務總監Jerome Adams說：「我希望美國人知道，我們正處於對抗病毒多項指標的急迫點，案例數、確診感染數、住院數和死亡人數等，我懇請美國人求求你們，再堅持一下，今年過感恩節和慶會，採取小規模和智慧作法。」

國家傳染病研究所所長Anthony Fauci說：「如果要說有機會感染的，地點之一就是無辜的家人朋友在室內聚會。」

上周聯邦疾病控制中心（CDC）呼籲美國人不要出行，也不要和非同住的家人一同過感恩節，美國新增的新冠肺炎案例平均每天高達17萬宗，而且每天平均有1,500人死於新冠肺炎，是自疫情爆發以來最糟的情況。

住在密蘇里州的Lydia Lee來加州探視姊妹，她說認同CDC的建議，但又認為她搭機應該安全。

Lee說：「這是個艱難的決定，因為我已經有過新冠肺炎，我感染過，我姊妹也得過，我是去拜訪我的姊妹，他們都已經得過了，所以我覺得應該安全。」

至於開車出行的部分，AAA在10月中的調查發現，預估感恩節期間會開車出行的人數約為4780萬，比去年下跌4%，隨著疫情如今進一步惡化，AAA估計這個數字可能還會再跌。

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