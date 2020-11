美國民眾不理會警告 周末有300萬人搭飛機出遊（視頻）

【KTSF】

這個星期四就是感恩節了,儘管衛生當局建議民眾避免非必要的出行,剛剛過去的周末,每天全國都有約100萬人出現在機場搭機,預料搭機人潮還會增加,下個星期天將會是節日期間機場最繁忙的一天。

受到疫情影響,今年感恩節搭機的人數比去年減少超過一半,但是上周五到周日三天,全美有約300萬人搭飛機出行,創下自今年3月疫情爆發以來最多人出行的紀錄。

許多外地遊子不願意錯過感恩節和家人團聚的機會,再加上許多大學的親身授課也告一段落,儘管全美疫情極為嚴峻,還是有不少人選擇搭機出行。

大學生Karla Paredes說:「我是要去和家人過感恩節,和他們共度一段時間,我已經確保限制社交活動,也都不太出去,所以我就是避免和他人互動。」

大學生Aaron Gaela說:「我確實會有顧慮,去見有健康狀況的家人,但我當然也都有採取所有的預防措施,我會戴口罩,知道有必要,而且我是回家團聚,上大學回去探訪家人。」

包括周日在內,美國已經連續20天,每天的新增感染個案超過十萬宗,而且過去三個星期以來,新增的案例總和超過300萬宗,全國範圍的住院人數也連續13天創新高。

聯邦醫務總監Jerome Adams說:「我希望美國人知道,我們正處於對抗病毒多項指標的急迫點,案例數、確診感染數、住院數和死亡人數等,我懇請美國人求求你們,再堅持一下,今年過感恩節和慶會,採取小規模和智慧作法。」

國家傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「如果要說有機會感染的,地點之一就是無辜的家人朋友在室內聚會。」

上周聯邦疾病控制中心(CDC)呼籲美國人不要出行,也不要和非同住的家人一同過感恩節,美國新增的新冠肺炎案例平均每天高達17萬宗,而且每天平均有1,500人死於新冠肺炎,是自疫情爆發以來最糟的情況。

住在密蘇里州的Lydia Lee來加州探視姊妹,她說認同CDC的建議,但又認為她搭機應該安全。

Lee說:「這是個艱難的決定,因為我已經有過新冠肺炎,我感染過,我姊妹也得過,我是去拜訪我的姊妹,他們都已經得過了,所以我覺得應該安全。」

至於開車出行的部分,AAA在10月中的調查發現,預估感恩節期間會開車出行的人數約為4780萬,比去年下跌4%,隨著疫情如今進一步惡化,AAA估計這個數字可能還會再跌。

