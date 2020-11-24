舊金山灣區台灣商會捐上萬口罩給東灣縣市及組織（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

舊金山灣區台灣商會周一捐出15,000片口罩給東灣的縣市及組織。

受贈的對象包括Hayward市、Alameda縣以及Tiburcio Vasquez健康中心，這是舊金山灣區台灣商會第8次口罩捐贈活動。

台灣推動的Taiwan can help，透過海外台灣僑民、經文處及僑委會的合作，到目前為止已經在全世界80多個國家捐出了5400萬片口罩，其中美國就有1200萬個口罩，舊金山經文處轄區就拿到120萬個口罩。

台北經濟文化辦事處處長賴銘琪說：「因為台灣防疫表現相對良好，全台灣只有不到700人確診，只有7個死亡案例，所以我們從今年4月份，確定國內民眾醫療口罩供應沒有問題後，開始對外做國際人道援助工作，就是口罩外交。」

舊金山灣區台灣會會長周信結說：「台灣商會33個分會共同募款120萬，透過台灣政府買了一千萬個口罩，這是台灣發起Taiwan can help活動，我們支持這個活動。」

Hayward市長說，這些口罩對該市的低收入家庭幫助很大，很多當地居民依賴Tiburcio Vasquez健康中心。

根據Alameda縣衛生單位統計，東奧克蘭（東屋崙）是該縣確診病例最多的地區，其次是Hayward。

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