舊金山灣區台灣商會捐上萬口罩給東灣縣市及組織（視頻）

舊金山灣區台灣商會周一捐出15,000片口罩給東灣的縣市及組織。

受贈的對象包括Hayward市、Alameda縣以及Tiburcio Vasquez健康中心,這是舊金山灣區台灣商會第8次口罩捐贈活動。

台灣推動的Taiwan can help,透過海外台灣僑民、經文處及僑委會的合作,到目前為止已經在全世界80多個國家捐出了5400萬片口罩,其中美國就有1200萬個口罩,舊金山經文處轄區就拿到120萬個口罩。

台北經濟文化辦事處處長賴銘琪說:「因為台灣防疫表現相對良好,全台灣只有不到700人確診,只有7個死亡案例,所以我們從今年4月份,確定國內民眾醫療口罩供應沒有問題後,開始對外做國際人道援助工作,就是口罩外交。」

舊金山灣區台灣會會長周信結說:「台灣商會33個分會共同募款120萬,透過台灣政府買了一千萬個口罩,這是台灣發起Taiwan can help活動,我們支持這個活動。」

Hayward市長說,這些口罩對該市的低收入家庭幫助很大,很多當地居民依賴Tiburcio Vasquez健康中心。

根據Alameda縣衛生單位統計,東奧克蘭(東屋崙)是該縣確診病例最多的地區,其次是Hayward。

