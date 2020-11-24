舊金山前警員值勤期間槍殺疑犯遭地檢官起訴（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）宣布，正式起訴舊金山一名前警員，指他涉嫌在2017年追截疑犯期間，不合法殺害一名非洲裔男子，今次是舊金山首宗地檢處起訴警員殺人罪的案件。

舊金山地檢官博徹思宣布，周一早上正式落案起訴舊金山前警員Christopher Samayoa誤殺、涉及槍枝的襲擊、疏忽開槍等多項控罪。

Samayoa被控在2017年12月與同袍追截疑犯期間，不合法殺害42歲的非洲裔男子Keita O’Neil。

博徹思說：「舊金山有一段長長的歷史，發生涉及警員的槍擊案，都是無人負責的，令警員凌駕法律的說法更加根深蒂固，但今天起這個想法會改變。」

博徹思表示，這次史無前例的檢控，是想告訴大家，不論族裔及身分，所有人都會受到平等的對待，他已經與警察局局長Bill Scott討論過事件，並通知了市長布里德及市府律師等人。

案件發生在2017年12月1日，當日警方接報指，有人在Potrero Hill劫走一輛白色的小型貨車。

剛從警校畢業的警員Samayoa，坐在警車的副駕駛座，在一名負責訓練他的警員陪同下，出動追截該輛小型貨車。

地檢處表示，雙方去到灣景區，小型貨車開到一條沒有退路的街道，O’Neil從貨車上走出來，徒步逃走。

博徹思強調，O’Neil當時身上沒有武器，當他行經警車的時候，Samayoa從副駕駛座的窗口向O’Neil開槍，打中O’Neil的頭部，他最終傷重死亡，警局後來將Samayoa開除。

博徹思說：「因為警員Samayoa可怕、悲劇性，且不合法的決定，那天他拔槍，然後開槍，令O’Neil死亡，我的辦公室今日起訴他殺人罪。」

舊金山警察工會發聲明指，會盡全力支持Samayoa及他的家人，相信刑事司法系統會讓有關案件一切的事實都呈現出來，工會會提供律師為他辯護。

博徹思表示，無尋求要拘留這名被起訴的前警員，只希望這名前警員在本星期內會就以上的多項控罪向地檢處自首。

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