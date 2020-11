舊金山前警員值勤期間槍殺疑犯遭地檢官起訴（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)宣布,正式起訴舊金山一名前警員,指他涉嫌在2017年追截疑犯期間,不合法殺害一名非洲裔男子,今次是舊金山首宗地檢處起訴警員殺人罪的案件。

舊金山地檢官博徹思宣布,周一早上正式落案起訴舊金山前警員Christopher Samayoa誤殺、涉及槍枝的襲擊、疏忽開槍等多項控罪。

Samayoa被控在2017年12月與同袍追截疑犯期間,不合法殺害42歲的非洲裔男子Keita O’Neil。

博徹思說:「舊金山有一段長長的歷史,發生涉及警員的槍擊案,都是無人負責的,令警員凌駕法律的說法更加根深蒂固,但今天起這個想法會改變。」

博徹思表示,這次史無前例的檢控,是想告訴大家,不論族裔及身分,所有人都會受到平等的對待,他已經與警察局局長Bill Scott討論過事件,並通知了市長布里德及市府律師等人。

案件發生在2017年12月1日,當日警方接報指,有人在Potrero Hill劫走一輛白色的小型貨車。

剛從警校畢業的警員Samayoa,坐在警車的副駕駛座,在一名負責訓練他的警員陪同下,出動追截該輛小型貨車。

地檢處表示,雙方去到灣景區,小型貨車開到一條沒有退路的街道,O’Neil從貨車上走出來,徒步逃走。

博徹思強調,O’Neil當時身上沒有武器,當他行經警車的時候,Samayoa從副駕駛座的窗口向O’Neil開槍,打中O’Neil的頭部,他最終傷重死亡,警局後來將Samayoa開除。

博徹思說:「因為警員Samayoa可怕、悲劇性,且不合法的決定,那天他拔槍,然後開槍,令O’Neil死亡,我的辦公室今日起訴他殺人罪。」

舊金山警察工會發聲明指,會盡全力支持Samayoa及他的家人,相信刑事司法系統會讓有關案件一切的事實都呈現出來,工會會提供律師為他辯護。

博徹思表示,無尋求要拘留這名被起訴的前警員,只希望這名前警員在本星期內會就以上的多項控罪向地檢處自首。

