Santa Clara縣警局韓裔副警長等4人涉賄賂被起訴（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣警局韓裔副警長Rick Sung等4人,因隱蔽持槍許可證涉嫌賄賂案,遭到一個大陪審團起訴,其中還有一名蘋果公司高層涉案。

4名被告包括Sung、Santa Clara縣警局大隊長James Jensen、蘋果公司安全事務總監Thomas Moyer,還有一名商人。

第一個起訴是Sung及Jensen,涉嫌要求Moyer向縣警辦公室捐贈200台iPad,價值75,000元,以換取隱蔽持搶許可證,不過這樁捐贈在地檢官提出搜索令後告吹。

另一個起訴是Sung涉嫌要求保險業者Harpreet Chadha,提供價值6千元的聖荷西冰球鯊魚的貴賓席,以交換獲得隱蔽持搶許可證。

地檢官表示,警長Laurie Smith在貴賓席舉行競選連任慶祝活動。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說:「這就是交換條件,支付關係,付費遊戲,是非法是魯莽的,侵噬大眾對司法信心,這是讓人難過的一天,當執法人員涉及貪污重罪,玷污了執法單位的警徽、榮耀、名譽及對所有執法單位的最終效率作。」

根據加州法律,攜帶隱蔽式槍枝武器是違法的,所以需要許可證,而最後的核發權在縣警長手中,而且所有涉嫌賄絡案都是跟2018年Smith的競選連任有關,也因此法界人士認為,案情可能最終會燒到Smith。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。