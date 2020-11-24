Santa Clara縣警局韓裔副警長等4人涉賄賂被起訴（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣警局韓裔副警長Rick Sung等4人，因隱蔽持槍許可證涉嫌賄賂案，遭到一個大陪審團起訴，其中還有一名蘋果公司高層涉案。

4名被告包括Sung、Santa Clara縣警局大隊長James Jensen、蘋果公司安全事務總監Thomas Moyer，還有一名商人。

第一個起訴是Sung及Jensen，涉嫌要求Moyer向縣警辦公室捐贈200台iPad，價值75,000元，以換取隱蔽持搶許可證，不過這樁捐贈在地檢官提出搜索令後告吹。

另一個起訴是Sung涉嫌要求保險業者Harpreet Chadha，提供價值6千元的聖荷西冰球鯊魚的貴賓席，以交換獲得隱蔽持搶許可證。

地檢官表示，警長Laurie Smith在貴賓席舉行競選連任慶祝活動。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說：「這就是交換條件，支付關係，付費遊戲，是非法是魯莽的，侵噬大眾對司法信心，這是讓人難過的一天，當執法人員涉及貪污重罪，玷污了執法單位的警徽、榮耀、名譽及對所有執法單位的最終效率作。」

根據加州法律，攜帶隱蔽式槍枝武器是違法的，所以需要許可證，而最後的核發權在縣警長手中，而且所有涉嫌賄絡案都是跟2018年Smith的競選連任有關，也因此法界人士認為，案情可能最終會燒到Smith。

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