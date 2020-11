【KTSF】

為了鼓勵市民前往舊金山華埠消費,華埠花園角停車場將於本星期起到1月中的每個星期日,提供全天劃一8元停車費的優惠。

為了刺激華埠消費,花園角停車場董事會宣布由本星期日,即是11月29日起直到1月17日之間的每個星期日,推出先導計劃。

所有在清晨5時後進入停車場,在凌晨12時前離開的汽車,不論停多久,星期日的停車費劃一收8元。

