Milpitas草根組織示威遊行反對Homekey項目（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

星期六草根組織Voices Of Milpitas在Milpitas市府前抗議Homekey項目，有超過百位市民參與示威遊行。

上百名Milpitas居民從Hillview Homekey項目的Extended Stay America集合，然後步行到市府廣場，再回到Extended Stay America。

徐婷娜說：「很多人都是一家大小，因為他們都住在附近，很多小朋友，很多年紀大的老人，他們都特別關心這件事情，團結很多人，而且你看到很多族裔。」

上星期法官駁回Voices of Milpitas提告縣府的Homekey項目，雖然已經定案，但是這些遊民還沒搬進來，12月還有一場公聽會，他們希望還有轉圜的空間。

說：「就是如果都搬進來，就很難再去停止這個項目，因為他們是剛買，我們其實所有行動在買之前就開始，我們希望做一些動作，影響法官的參考，這的確是不合理的交易。」

Hillview Homekey項目將酒店Extended Stay America，成為給遊民居住55年的永久支援性住房（Permanent Supportive Housing）。

反對方認為，該計劃共花費納稅人1.6億元，改建酒店，每個房間只允許住一至兩人，平均下來，每個遊民需要花費近百萬。

此外，今年加州通過了AB83法案，允許政府不需要通過城市批准和市民公聽會，就可以購買酒店改建成遊民住房，Hillview Homekey就悄悄通過了，並安置在市中心地區，這將會嚴重影響附近居民生活。

居民也擔心，這個項目將會接受近兩百位Santa Clara縣包括精神病和毒癮的遊民居住，而且新冠疫情未過，如果沒有健全的計劃和保障，只會帶來更多隱患。

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