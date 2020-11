Milpitas草根組織示威遊行反對Homekey項目（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

星期六草根組織Voices Of Milpitas在Milpitas市府前抗議Homekey項目,有超過百位市民參與示威遊行。

上百名Milpitas居民從Hillview Homekey項目的Extended Stay America集合,然後步行到市府廣場,再回到Extended Stay America。

徐婷娜說:「很多人都是一家大小,因為他們都住在附近,很多小朋友,很多年紀大的老人,他們都特別關心這件事情,團結很多人,而且你看到很多族裔。」

上星期法官駁回Voices of Milpitas提告縣府的Homekey項目,雖然已經定案,但是這些遊民還沒搬進來,12月還有一場公聽會,他們希望還有轉圜的空間。

說:「就是如果都搬進來,就很難再去停止這個項目,因為他們是剛買,我們其實所有行動在買之前就開始,我們希望做一些動作,影響法官的參考,這的確是不合理的交易。」

Hillview Homekey項目將酒店Extended Stay America,成為給遊民居住55年的永久支援性住房(Permanent Supportive Housing)。

反對方認為,該計劃共花費納稅人1.6億元,改建酒店,每個房間只允許住一至兩人,平均下來,每個遊民需要花費近百萬。

此外,今年加州通過了AB83法案,允許政府不需要通過城市批准和市民公聽會,就可以購買酒店改建成遊民住房,Hillview Homekey就悄悄通過了,並安置在市中心地區,這將會嚴重影響附近居民生活。

居民也擔心,這個項目將會接受近兩百位Santa Clara縣包括精神病和毒癮的遊民居住,而且新冠疫情未過,如果沒有健全的計劃和保障,只會帶來更多隱患。

