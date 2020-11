【KTSF】

中半島Millbrae市周一早上發生銀行劫案,匪徒搶走大筆現金。

案發於Broadway 490號的Wells Fargo銀行分行,匪徒步入分店後,向銀行職員出示字條,要求交出現金,匪徒成功搶走大筆現金,急步逃離現場。

警方指匪徒是拉美裔,身高約6呎,年約35至40歲,身穿全黑衣物。

警方稱,犯案過程中,匪徒從未提及有武器,也沒有人看到他有武器,警方相信匪徒是單獨犯案,也沒有駕車。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡San Mateo縣警局,電話:(800) 547-2700。

