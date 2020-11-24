搵屋住：舊金山田德隆區新可負擔單位出售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山田德隆區有一個全新的公寓大樓落成，現有7個可負擔單位出售。

公寓大樓位於Golden Gate Ave 555號，距離舊金山市府僅一條街，Civic Center捷運站兩條街，公寓大樓有大堂設施，頂樓有燒烤和就餐區，也有安裝智能保安系統，而且全棟大樓都是無菸區。

以低於市場價出售的7個單位，包括2個一房單位和5個兩房單位，全部單位的售價分為有車位和無車位兩個級別，但公寓大樓只對該7個單位提供3個停車位。

如果申請附帶有車位的，申請家庭多於3個將會以抽籤方式決定，無車位一房單位的售價為約347,000元和約352,000元，HOA為每月554元和573元。

無車位兩房單位的售價介乎391,000元到399,000元，HOA每月則612元到645元不等。

有車位的單位售價多約41,000元，HOA每月多63元。

申請人年收入限制方面，單身人士不得超過89,650元，兩人家庭最高102,500元，申請截止日期為12月17日下午5點。

在舊金山第六區或在舊金山居住或者工作的民眾抽籤時會獲得優先。

詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HljItUAJ

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HljItUAJ/apply-welcome/overview

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