活得更健康：教導孩子凡事感恩（視頻）

【KTSF】

感恩節將至,心理治療師表示,學會凡事感恩,對我們在疫情中的心理健康大有好處。

持牌治療師Jody Baumstein說:「我們感恩時情緒會好些,壓力會小些,開心些,會常常樂觀和有盼望。」

疫情之中,壓力從四方八面而來,而在逆境之中,更需要練習和培養感恩的態度,家長可以從基本開始,教導孩子如何說多謝,並欣賞自己擁有的東西。

Baumstein說:「如果你開車去農場或果園,可以告訴孩子,東西是怎樣種出來的,如何加工和製造。」

吃晚餐時,每人分享一件值得感恩的事情,或者放一個罐子在家中,讓大家每天最少寫下一樣感恩的事情,然後放進罐子裡。

如果孩子年紀較大,可以帶他們去做義工,回饋社會,較為年幼的孩童,可以和他們一起把食物、玩具和衣服分類,捐給有需要的人。

而最重要的是,身為家長要做個好榜樣,凡事謝恩。

