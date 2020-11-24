活得更健康：教導孩子凡事感恩（視頻）

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感恩節將至，心理治療師表示，學會凡事感恩，對我們在疫情中的心理健康大有好處。

持牌治療師Jody Baumstein說：「我們感恩時情緒會好些，壓力會小些，開心些，會常常樂觀和有盼望。」

疫情之中，壓力從四方八面而來，而在逆境之中，更需要練習和培養感恩的態度，家長可以從基本開始，教導孩子如何說多謝，並欣賞自己擁有的東西。

Baumstein說：「如果你開車去農場或果園，可以告訴孩子，東西是怎樣種出來的，如何加工和製造。」

吃晚餐時，每人分享一件值得感恩的事情，或者放一個罐子在家中，讓大家每天最少寫下一樣感恩的事情，然後放進罐子裡。

如果孩子年紀較大，可以帶他們去做義工，回饋社會，較為年幼的孩童，可以和他們一起把食物、玩具和衣服分類，捐給有需要的人。

而最重要的是，身為家長要做個好榜樣，凡事謝恩。

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