通用汽車退出特朗普政府起訴加州自訂清潔空氣標準訴訟

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通用汽車（GM）周一發表聲明，表示不再支持特朗普政府對加州提出的法律訴訟，去否決加州自行訂立自己的清潔空氣標準，即是說GM認同加州有權訂立自己的清潔空氣標準。

加州長紐森在9月時簽署行政命令，要求最遲在2035年，所有在加州售賣的乘客汽車，必須是零廢氣排放。

GM行政總裁Mary Barra周一致信給環保團體表示，面對將來電動化目標的野心，拜登、加州以及GM的立場都是一致，透過大幅降低汽車廢氣排放來解決氣候變化，GM將會退出特朗普政府這項訴訟，並催促加入訴訟的其他汽車製造商也這樣做。

她說，GM同意拜登的計劃，在美國擴大電動車的使用，從而可以創造100萬份工作，以及增設55萬個充電站。

她又說，周一早上曾經與加州空氣資源委員會的主管接觸，對方也認為這個是好消息。

有份參與訴訟的豐田車廠（Toyota）周一就表示，會重新考慮它們的立場。

此外，GM上星期宣佈計劃在5年內，在全球推出30款新的電動車，當中3分之2會在美國推出，GM也會投資超過270億元在電動車和無人駕駛汽車的技術研發，特別是旗下的Cadillac品牌將會專注推出電動車。

GM又說，正在測試一種新的汽車電池化學，期望可以在5年內將電動車的成本降低到汽油燃料發動的車一樣。

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