通用汽車退出特朗普政府起訴加州自訂清潔空氣標準訴訟

通用汽車(GM)周一發表聲明,表示不再支持特朗普政府對加州提出的法律訴訟,去否決加州自行訂立自己的清潔空氣標準,即是說GM認同加州有權訂立自己的清潔空氣標準。

加州長紐森在9月時簽署行政命令,要求最遲在2035年,所有在加州售賣的乘客汽車,必須是零廢氣排放。

GM行政總裁Mary Barra周一致信給環保團體表示,面對將來電動化目標的野心,拜登、加州以及GM的立場都是一致,透過大幅降低汽車廢氣排放來解決氣候變化,GM將會退出特朗普政府這項訴訟,並催促加入訴訟的其他汽車製造商也這樣做。

她說,GM同意拜登的計劃,在美國擴大電動車的使用,從而可以創造100萬份工作,以及增設55萬個充電站。

她又說,周一早上曾經與加州空氣資源委員會的主管接觸,對方也認為這個是好消息。

有份參與訴訟的豐田車廠(Toyota)周一就表示,會重新考慮它們的立場。

此外,GM上星期宣佈計劃在5年內,在全球推出30款新的電動車,當中3分之2會在美國推出,GM也會投資超過270億元在電動車和無人駕駛汽車的技術研發,特別是旗下的Cadillac品牌將會專注推出電動車。

GM又說,正在測試一種新的汽車電池化學,期望可以在5年內將電動車的成本降低到汽油燃料發動的車一樣。

