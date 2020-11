意大利累計逾5萬人染疫亡 英國公布三級制防疫措施

【KTSF 吳宇斌報導】

意大利累計有超過5萬人染疫死亡,南部一個小鎮展開大規模病毒檢測。

英格蘭封城令下月2日結束後,首相約翰遜周一在聖誕假期前公佈新修訂的三級制防疫措施,零售商舖、戲院和健身室可重開,餐館可延至晚上11時關門,密切接觸者毋須強制隔離,可正常活動,但7天內須每天檢測。

另外,政府同意在聖誕前後5天容許3至4個家庭一同聚會和恢復大型崇拜,約翰遜指目前大部分地區都處於最高級別,希望借助社區檢測,令疫情嚴重的地區盡快擺脫最高級別,並呼籲民眾開心過節的同時,也要小心防疫。

而英國牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)合作研發的新型肺炎疫苗,有效率平均達七成,在第三階段臨床測試的疫苗,採用不同接種程序有不同效果,其中相隔一個月接種兩劑「全劑」疫苗的志願者,有效率達六成二,但以另一方法注射,首針劑量減半,第二針才注射全劑分量,有效率則提升至九成。

英國政府早前已訂購一億劑,而英國這隻疫苗能夠在普通冰箱環境,也就是攝氏2到8度保存至少6個月,意味牛津疫苗更容易配送到全球各地。

Johns Hopkins大學的統計顯示,意大利目前總共有超過5萬人死於新型肺炎,是全球第6個國家有多過5萬人死亡,當地政府也在本月實施分為3個級別的抗疫措施,當地單日新增近超過2萬人確診,累計超過143萬人,在抗疫措施生效後,近期感染率有下跌。

在南部一個德語小鎮南蒂羅爾開展大規模的病毒檢測計劃,民眾在學校、體育館和藥房排隊接受檢測,是意大利迄今最大的檢測計劃,當局希望通過計劃加快解除當地的封鎖措施。

為期3日的大規模測試,發現了超過3千人感染,陽性率為0.9%,不過當地的醫院負荷出現輕微下降,當地收治新型肺炎的床位使用達93%,早前曾經高達99%,但仍然高於意大利全國平均水平的一半。

匈牙利外交部長周一表示,匈牙利在上周開始測試俄羅斯新型肺炎疫苗,是第一個進行俄羅斯疫苗測試的歐盟國家。

俄羅斯的新型肺炎疫苗尚未完成臨床試驗,也未通過歐盟藥品管理局的評估,但俄羅斯的醫護人員和高危人群已經接種,同時匈牙利也和3間中國疫苗生產商購買了280萬劑中國抗病毒藥物,同時也預定了1200萬劑美歐研發的疫苗。

匈牙利目前正處於抗疫封鎖措施的第二周,入院治療和死亡人數仍然持續上升。

