疫苗研發傳好消息 道指周二衝破3萬點關口

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周二繼續造好，主要指數上升超過1%，其中道瓊斯指數首次衝破3萬點關口。

由於近兩個星期來，新型肺炎病毒疫苗研發持續有好消息傳出，利好股市，主要指數上升超過1%，道瓊斯周二升454點，首次突破3萬點心理關口，S&P500升57點，Nasdaq升156點。

周二有45間公司公佈業績，當中包括服裝連鎖店Gap集團，雖然旗下的品牌Old Navy和Athleta銷售上升，但由於市場推廣的開支上升，以及Gap和Banana Republic品牌銷售出現兩位數字下跌，未能抵銷獲得的利潤，導致第三個財季的盈利未符合預期，但展望來臨的節日購物旺季，仍然感到樂觀。

Gap集團又說，網上銷售飆升超過六成，而網購佔整體銷售四成。

另外在疫情期間，居家工作和在網上學習的人數增加，導致對電腦的需求激增，因此HP電腦的季度電腦付運數目達到破紀錄1,900萬部，打印機銷售也強勁，賣出1,200萬部，HP承諾在2021新財政年度提高派發股息10%。

此外，電子產品零售商Best Buy錄得的季度利潤、收益和銷售都符合市場預期，實體店銷售上升超過兩成，網上銷售就上升接近兩倍。

雖然業績強勁，但由於疫情發展仍然不明朗，因此很難預測未來的業務前景。

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