疫苗研發傳好消息 道指周二衝破3萬點關口

November 24, 2020 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周二繼續造好，主要指數上升超過1%，其中道瓊斯指數首次衝破3萬點關口。

由於近兩個星期來，新型肺炎病毒疫苗研發持續有好消息傳出，利好股市，主要指數上升超過1%，道瓊斯周二升454點，首次突破3萬點心理關口，S&P500升57點，Nasdaq升156點。

周二有45間公司公佈業績，當中包括服裝連鎖店Gap集團，雖然旗下的品牌Old Navy和Athleta銷售上升，但由於市場推廣的開支上升，以及Gap和Banana Republic品牌銷售出現兩位數字下跌，未能抵銷獲得的利潤，導致第三個財季的盈利未符合預期，但展望來臨的節日購物旺季，仍然感到樂觀。

Gap集團又說，網上銷售飆升超過六成，而網購佔整體銷售四成。

另外在疫情期間，居家工作和在網上學習的人數增加，導致對電腦的需求激增，因此HP電腦的季度電腦付運數目達到破紀錄1,900萬部，打印機銷售也強勁，賣出1,200萬部，HP承諾在2021新財政年度提高派發股息10%。

此外，電子產品零售商Best Buy錄得的季度利潤、收益和銷售都符合市場預期，實體店銷售上升超過兩成，網上銷售就上升接近兩倍。

雖然業績強勁，但由於疫情發展仍然不明朗，因此很難預測未來的業務前景。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles