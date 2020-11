疫苗研發傳好消息 道指周二衝破3萬點關口

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周二繼續造好,主要指數上升超過1%,其中道瓊斯指數首次衝破3萬點關口。

由於近兩個星期來,新型肺炎病毒疫苗研發持續有好消息傳出,利好股市,主要指數上升超過1%,道瓊斯周二升454點,首次突破3萬點心理關口,S&P500升57點,Nasdaq升156點。

周二有45間公司公佈業績,當中包括服裝連鎖店Gap集團,雖然旗下的品牌Old Navy和Athleta銷售上升,但由於市場推廣的開支上升,以及Gap和Banana Republic品牌銷售出現兩位數字下跌,未能抵銷獲得的利潤,導致第三個財季的盈利未符合預期,但展望來臨的節日購物旺季,仍然感到樂觀。

Gap集團又說,網上銷售飆升超過六成,而網購佔整體銷售四成。

另外在疫情期間,居家工作和在網上學習的人數增加,導致對電腦的需求激增,因此HP電腦的季度電腦付運數目達到破紀錄1,900萬部,打印機銷售也強勁,賣出1,200萬部,HP承諾在2021新財政年度提高派發股息10%。

此外,電子產品零售商Best Buy錄得的季度利潤、收益和銷售都符合市場預期,實體店銷售上升超過兩成,網上銷售就上升接近兩倍。

雖然業績強勁,但由於疫情發展仍然不明朗,因此很難預測未來的業務前景。

