拜登籌組內閣 前聯儲局主席耶倫料任財政部長

拜登團隊周一繼續提名主要內閣官員的人選,正式名單會在周二公佈。

拜登周一提名外交和國家安全主要內閣官員的人選,主要來自奧巴馬政府時期的官員,當中包括國務卿由Antony Blinken擔任。

58歲的Blinken在奧巴馬政府做過副國務卿兼副國家安全顧問,與拜登是親密盟友,分析指出,如果他的提名獲得確認,將有助於重建美國與國際間的關係,有別於特朗普政府的世界秩序,尤其是與埃及和埃塞俄比亞的外交政策。

在對華政策方面,Blinken也主張聯合盟友抗衡中國,在5月時他曾表示,一旦拜登當選,也會全面執行《香港人權與民主法》,對中國實施制裁,當時中共正籌劃強推香港區國安法。

他也批評世界衛生組織排除台灣,因此被認為會繼續支持台灣參與國際事務,並延續美台雙邊經濟對話。

拜登的新內閣中,古巴裔、律師出身的Alejandro Mayorkas將會出任國土安全部長,也是首位拉美裔擔任這職位。

前任CIA中情局高官Avril Haines將出任美國情報總監。

拜登也提名非洲裔Linda Greenfield出任美國駐聯合國大使。

而奧巴馬出任總統時的外交智囊Jake Sullivan,就獲提名做國家安全顧問。

有分析指出,這些提名組合反映出,重返在特朗普之前的傳統美國與國際的關係,並代表美國人口種族多元文化。

另外有消息透露,前聯儲局主席耶倫將會擔任財政部長,而前國務卿克里將擔任氣候特使,這兩項提名稍後會公佈。

