據報華府計劃將89間涉及航空工業及其他範疇的中國企業列入黑名單,中方表示堅決反對美國以國家安全概念無端打壓外國企業。

路透社報道,中國大型民航機國有製造商「中國商用飛機」、「中國航空工業集團」和它有連繫的多間公司等89間中國企業,被美國視為「軍事最終用戶」,會被列入貿易限制名單,美國供應商若要與相關企業做生意須事先申請。

這次是美國商務部今年4月加強出口管制擴大「軍事最終用戶」的定義後,局方按新定義草擬名單。

