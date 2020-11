美國新型肺炎住院病人創新高 外遊人數3月來最高

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案已經超過1230萬,當中有257,000多人不治,要入院治療的人數也連續13天創新高,而雖然政府和衛生官員都呼籲公眾不要外遊,但運輸安全管理局(TSA)在星期日檢查的人數,就仍然是自3月以來的新高。

自從疫情爆發以來,過去的週末是航空業最繁忙的週末,有超過100萬人進出美國機場。

旅客Devon Lowe說:「是今年唯一可以讓日子好過一點的事。」

聯邦疾控中心(CDC)指引很清晰,就是感恩節不要外遊,但這是建議並非規定。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「要到幾星期後才看到上升,事情總是滯後,然後又要應付聖誕假期,我們真的會處於很困難局面。」

第一夫人下星期仍然會在白宮舉辦室內假日派對,但全國其他人被告知感恩節不能回家探親。

白宮總醫師Jerome Adams說:「我們與這病毒的鬥爭,正處於危急時期。」

週末的疫情也是自從疫症以來最差,3天就有超過50萬宗新症,染疫住院人數連續13天創新高,而平均來說,目前每天有超過1500人因新型肺炎死亡。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha說:「而在未來幾個星期,3至4個星期,我們會達到每天2,500或3,000人死亡。」

急症室醫生Leana Wen說:「大約6成傳播都是無病徵的人,而他們很可能是你至親,所以別讓今年感恩節成為他們最後的感恩節。」

肯塔基州幼稚園至12年級全部學校周一起關閉,在加州,州長紐森就因為兒子曾與確診者接觸而要全家隔離,而洛杉磯縣從周三開始因為病例急升,所有餐廳室內外堂吃全關,只能買外賣。

Adams醫生說:「個案、陽性率、住院、死亡,我們看到比之前更多美國人受到負面影響,但我也想美國人明白,我們有理由更有希望,多得科學。」

另外,AstraZeneca的疫苗根據初步數據,整體功效大約是7成,但在一個較小的試驗組別,在接種劑量較低的疫苗後,有效率高達九成。

Pfizer和Moderna的疫苗功效更高,達到9成以上。

Emory大學醫學院Carlos del Rio醫生說:「FDA要求的是60%功效,而目前我們超過70%、80%、90%,所以功效事實是大獲全勝。」

AstraZeneca的疫苗所需的儲存溫度為攝氏2至8度,一般雪櫃的溫度,不像另外兩隻疫苗般要在零下低溫下儲存。

白宮疫苗負責人表示,全美7成人口可望在5月時接種疫苗,可能足以有群體免疫,不過前提是要有足夠人相信疫苗和去接種疫苗。

