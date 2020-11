【有線新聞】

美國國家安全顧問奧布萊恩說,未來無論由誰擔任美國總統,對華政策都會依舊強硬。

奧布萊恩說:「我們希望與中國發展良好關係,但再也不能漠視侵犯人權行為,霸凌或脅迫鄰國,以及與美國展開不公平交易。美國、國會和民眾都有共識,對與中國這種關係不再感到興趣,相信美國未來4年的政策,不會與過去4年完全不同。」

奧布萊恩現時正在越南訪問,他早前會見總理阮春福時說,今年是雙方建交25周年,期望在尊重彼此獨立、主權和領土完整的原則上,繼續發展雙邊關係。

