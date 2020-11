【KTSF】

衛生官員促請美國人今年感恩節不要出遊,包括探親,一些家庭在準備感恩節大餐時,淘汰了大火雞,改為用小型火雞做感恩節晚餐。

柏克萊Revival餐館,自疫情開始就不斷改變營運模式,從只提供外賣服務,到提供戶外堂食,現在準備感恩節外賣大餐,當中的主菜是半只火雞,也正配合今年感恩節的縮水餐單。

到超級市場一趟,小火雞也成了熱賣品,一位San Mateo的受訪民眾表示,今年感恩節家中只有4個人,以往可以有15至20人。

縱然如此,今年的感恩節大餐可能小了許多,但一些人說,可以將大家的注意力放在如何感激最靠近身邊的親友。

