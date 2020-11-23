黑色星期五購物季已經提前開跑（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到疫情影響，今年黑色星期五購物季早已陸續提前開跑，星期四感恩節後，又將迎來新一波促銷高潮，各大零售商的營業時間如何？

感恩節還沒到，各種黑色星期五的促銷訊息早在網路和電子郵件到處發送，電子商務龍頭Amazon周五啟動黑色星期五促銷周，今年提早開跑的Best Buy繼續推出黑五特價，Target也剛剛加入提早黑五促銷，Walmart則要等11月25號才開跑。

至於零售實體店面營業時間，絕大多數的零售連鎖店感恩節當天都不營業，要等到黑色星期五才開門迎客。

例如Best Buy星期五清晨5點開門，Costco星期五早上9點開門，Kohl’s 星期五清晨5點開門，Target星期五早晨7點開門，Walmart星期五清晨5點開門。

百貨公司Macy’s感恩節也不營業

至於折扣方面，由於戴口罩以及在家上班等防疫措施，讓美妝產品買氣明顯下滑，不少品牌推出優惠組合，或是滿額贈活動，希望刺激買氣。

電子產品則是重頭戲，Costco推出三星電視480元起，Warmart推出169元起的Air Pods Pro，Target也有蘋果產品減價和電視及音響七折等。

黑色星期五一向是一年當中的購物高峰，不過今年碰到疫情，消費型態將有很大改變，相信不少消費者都會改成在網上購物。

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