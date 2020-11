黑色星期五購物季已經提前開跑（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到疫情影響,今年黑色星期五購物季早已陸續提前開跑,星期四感恩節後,又將迎來新一波促銷高潮,各大零售商的營業時間如何?

感恩節還沒到,各種黑色星期五的促銷訊息早在網路和電子郵件到處發送,電子商務龍頭Amazon周五啟動黑色星期五促銷周,今年提早開跑的Best Buy繼續推出黑五特價,Target也剛剛加入提早黑五促銷,Walmart則要等11月25號才開跑。

至於零售實體店面營業時間,絕大多數的零售連鎖店感恩節當天都不營業,要等到黑色星期五才開門迎客。

例如Best Buy星期五清晨5點開門,Costco星期五早上9點開門,Kohl’s 星期五清晨5點開門,Target星期五早晨7點開門,Walmart星期五清晨5點開門。

百貨公司Macy’s感恩節也不營業

至於折扣方面,由於戴口罩以及在家上班等防疫措施,讓美妝產品買氣明顯下滑,不少品牌推出優惠組合,或是滿額贈活動,希望刺激買氣。

電子產品則是重頭戲,Costco推出三星電視480元起,Warmart推出169元起的Air Pods Pro,Target也有蘋果產品減價和電視及音響七折等。

黑色星期五一向是一年當中的購物高峰,不過今年碰到疫情,消費型態將有很大改變,相信不少消費者都會改成在網上購物。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。