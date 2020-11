美國疫情感恩節後料再惡化 2千萬人年底或可接種疫苗

【KTSF】

美國白宮有官員指出,幾星期內有望開始為市民接種疫苗,預計2千萬人有機會在年底前接種,不過有衛生專家警告,美國的確診個案及死亡數字可能在感恩節假期後急升。

白宮主管疫苗分配及研發的官員指出,如果一切順利的話,第一名美國人將於12月11日接種疫苗,Slaoui醫生表示,預計Pfizer藥廠的疫苗,與其注射在人類身上的疫苗一樣安全。

FDA的疫苗委員會定於12月10日開會,如果委員會當日通過緊急使用Pfizer藥廠的疫苗,最快12月11日就能夠注射第一劑疫苗。

Slaoui醫生指出,當局的計劃是得到FDA的批准後,就會在24小時內將疫苗運送到注射的地點,因此預計最快12月11日或12日就可以開始注射。

按照這個進度,預計到了年底,可能有2千萬人接種到疫苗,專家指醫護、長者及有長期病患人士可以優先注射疫苗。

另一方面,全美的確診個案在星期六已經突破1200萬,在不足一星期內,增加了超過100萬宗新症,有專家預計,感恩節假期過後,疫情可能會再度惡化。

專家指出,如果5千萬人裡只有1%的人在感恩節外遊期間感染病毒,並傳播給他人,後果亦可能很嚴重,這樣可能有50萬人因此感染病毒,因此呼籲大家今年過節盡量留在家。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。