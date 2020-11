聖荷西有示威者集會 抗議州府實施宵禁令

【KTSF】

全美的新型肺炎確診個案突破1200萬宗,為了控制疫情,加州周六晚10時起對所有在紫色抗疫級別的縣實施宵禁,不過在南灣聖荷西有示威者舉行集會,表明不會跟從州府的宵禁令。

來自不同城市的示威者,周六晚來到聖荷西市長Sam Liccardo寓所門外示威,表示從法律層面上來說,州府是沒有權實施宵禁,而他們亦不會跟從,並指出新冠病毒的生存率達99.9%,宵禁完全是無理。

不過亦有在聖荷西戶外用餐的民眾表示,會跟從州府的衛生指引,認為這些措施對健康很重要。

有餐廳負責人表示,隨著宵禁令實施,晚上用餐的氣氛已經有所不同。

聖荷西所在的Santa Clara縣屬於紫色抗疫級別,全州41個列入紫色級別的縣周六晚起,每晚10時至清晨5時實施宵禁,暫定直到12月21日,不過各縣市會如何執行宵禁令,會否有執法行動,仍然不清楚。

聖荷西警方表示,他們的責任是去教育民眾,並不會拘捕或者票控違反宵禁的人。

有民眾表示,不希望警方過分嚴格執行命令,但亦要做到一定程度的阻嚇性,一旦發現例如是大型的派對或活動,警方亦應該向違規的人發告票。

另一方面,這個宵禁令同時亦逼使不少餐廳提早關門,有餐廳表示,晚上至凌晨12時這段時間,一般都最多人用餐消費,相信宵禁對小商業來說一定會造成影響。

在灣區9個縣中,只有舊金山、San Mateo及Marin縣暫不需要實施宵禁,不過由於各縣市的確診個案都大增,未來幾天的情況可能會有變。

