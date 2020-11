【KTSF】

南灣聖荷西一間浸信會教堂周日晚發生刀傷血案,兩名人士死亡,數人受傷,據報有一名疑犯被捕。

事發於Grace浸信會教堂,位於東San Fernando街484號,聖荷西州立大學就在附近。

警員於晚上8時45分趕抵現場,案中兩人傷重不治,傷者中據報有人傷勢危殆。

案發時教堂並沒有彌撒進行中,但晚上無家可歸者獲准入內避寒。

