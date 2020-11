加州州長紐森與家人可能接觸新冠病毒需自我隔離

【KTSF】

加州州長紐森與家人因可能接觸到新冠病毒,目前正自我隔離。

紐森周日晚發推文指,他3名子女最近曾與一名確診新型肺炎的加州公路巡警接觸,他說是於周五晚知悉此事,之後,他與妻子及子女都接受測試,結果全部是陰性,但仍會依照防疫指引,自我隔離14天。

Late Friday evening, @JenSiebelNewsom and I learned that 3 of our children had been exposed to an officer from the California Highway Patrol who had tested positive for COVID-19. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 23, 2020

紐森指出,他與妻子從沒有與該名公路巡警直接接觸,祝願他早日康復。

另外,紐森的發言人Nathan Click周五指出,州長其中一名孩子可能在學校曾接觸新冠病毒,目前正在隔離。

該名孩子就讀的私校,有同學確診新型肺炎,因此該名孩子正自我隔離14天。

紐森上月透露,他的子女已返回沙加緬度的私校上課,他當時也面對抨擊,因為數以千萬就讀公立學校的學童目前仍因疫情,而無法回校上課,只能在家遠距上學。

