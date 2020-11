香港增73宗確診 跳舞場成主要傳播場所

【有線新聞】

香港新增73宗新型肺炎確診,跳舞群組佔50宗,群組已經累積132宗病例,成為疫情以來最大群組,跳舞場所亦再多7間,衞生防護中心指去過這些場所,都要星期四或之前強制做檢測。另外,有八宗不明源頭個案及70多宗初步確診。

63宗本地個案中跳舞群組佔八成,有50宗個案,年齡由21歲至83歲,當中少量是二、三代傳播。群組短短5日累積133宗,成為疫情以來最大群組。

除了早前14間場所,新增個案涉及多7間跳舞場所,九龍區的最多,有5間,除了美孚君好宴會廳,還有通利大廈的Victor Yang Studio、喜雙逢酒家閣樓的星輝宴會廳。新界區有沙田新光宴會廳,酒樓暫時停業。

港島區有一間,是香港仔勁爆娛樂製作公司,本月去過這7間場所的人都要強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「至少有20多間(場所)是跳舞群組,有些不同的地方,有些是真的是學跳舞,有些除了吃飯,都有跳舞的場合,所以可能牽涉的人士和層面都非常之廣。希望大家如發現自己曾到過這些地方,或者甚至不是去過這些地方,但參與過多人的派對、生日會,都希望大家盡快接受檢測。」

跳舞群組個案有47歲沙田新光員工及65歲旺角金儷星的職員,還有一名64歲、在仁安醫院X光部工作的女子,她的一名同事沒有去過跳舞亦初步確診,中心擔心醫院有隱形傳播。

8宗不明源頭個案亦遍布全港,有4個家庭主婦、一個在旺角工作的43歲男人,他的緊密接觸者在德望學校工作。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。