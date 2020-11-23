港府將津貼染疫者5千港元 被質疑鼓勵人確診

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香港政府會為本地感染而確診的市民提供一筆過5千元津貼，勞工及福利局副局長何啟明說，細節最快過兩日公布，被問到會否變相鼓勵人確診，他說不會有人拿自己的命來「較飛」。

政府計劃向本地感染的確診市民提供一筆過5千元津貼，其中將要強制檢測的士司機又覺得能否幫補生計？

的士司機林先生說：「5千元沒有甚麼用，給你些少慰問金，無法『搵食』如何醫病。」的士司機王先生：「最少給10,000元就差不多，你基本上入醫院最快半個月才能出院，早些處理好疫情，在源頭做好些更好。」

暫時不用強制檢測的街市檔販，又是否覺得多了誘因去做？

有檔販說:「我現在沒有甚麼事，做甚麼檢測？」

另一名檔販說:「這些我不需要啊！我不要中招！我不想要5千元！」

街市檔販林先生：「這是多餘，不如告訴人們如果不檢測罰款5千元更好，5千元多又不算多，少又不算少，要被困10多日。」

勞福局副局長何啟明說，細節仍在討論，最快過兩日會公布：「我們不希望有人會因為擔心工作受影響，而不去做檢測，這個是整個計劃的初衷，當然去到很極端的個案，可能是小朋友、長者如何處理，細節遲些會有公布。（變相鼓勵人確診去拿這筆錢？）我想不會有人希望拿自己的命來『較飛』，不要用嬉戲的角度處理這件事。」

何啟明又說津貼涉及的開支並不多，是值得花去盡快切斷傳播鏈。

食衞局局長陳肇始較早前說不用資產審查，但強調要待勞福局公布政策後出現的確診個案，才會有津貼。

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