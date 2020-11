港府將津貼染疫者5千港元 被質疑鼓勵人確診

【有線新聞】

香港政府會為本地感染而確診的市民提供一筆過5千元津貼,勞工及福利局副局長何啟明說,細節最快過兩日公布,被問到會否變相鼓勵人確診,他說不會有人拿自己的命來「較飛」。

政府計劃向本地感染的確診市民提供一筆過5千元津貼,其中將要強制檢測的士司機又覺得能否幫補生計?

的士司機林先生說:「5千元沒有甚麼用,給你些少慰問金,無法『搵食』如何醫病。」的士司機王先生:「最少給10,000元就差不多,你基本上入醫院最快半個月才能出院,早些處理好疫情,在源頭做好些更好。」

暫時不用強制檢測的街市檔販,又是否覺得多了誘因去做?

有檔販說:「我現在沒有甚麼事,做甚麼檢測?」

另一名檔販說:「這些我不需要啊!我不要中招!我不想要5千元!」

街市檔販林先生:「這是多餘,不如告訴人們如果不檢測罰款5千元更好,5千元多又不算多,少又不算少,要被困10多日。」

勞福局副局長何啟明說,細節仍在討論,最快過兩日會公布:「我們不希望有人會因為擔心工作受影響,而不去做檢測,這個是整個計劃的初衷,當然去到很極端的個案,可能是小朋友、長者如何處理,細節遲些會有公布。(變相鼓勵人確診去拿這筆錢?)我想不會有人希望拿自己的命來『較飛』,不要用嬉戲的角度處理這件事。」

何啟明又說津貼涉及的開支並不多,是值得花去盡快切斷傳播鏈。

食衞局局長陳肇始較早前說不用資產審查,但強調要待勞福局公布政策後出現的確診個案,才會有津貼。

