【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長布里德宣佈提供一年免費參觀金門公園多個植物園給低收入人士。

領取CalFresh糧食券或Medi-Cal醫保計劃的低收入人士,只要出示證明文件,可獲最多4張免費門票,參觀舊金山金門公園的3個植物園,包括Botenical Garden、Conservatory of Flowers以及Japanese Tea Garden。

這些植物園的門票一般每張20元,一家四口的家庭票38元,布里德希望民眾不論收入高低,都可以享受到舊金山的文化及自然。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。