紐森全家隔離檢疫 再就出席派出道歉

加州州長紐森的3名子女與一名確診新型肺炎的加州公路巡警警員有過近距離接觸,於是紐森全家現時隔離檢疫,他表示同情州內其他需要隔離檢疫的居民。

紐森周日在Twitter發文表示,上星期五他和妻子得知,他們3名子女接觸過一名確診的加州公路巡警,洛杉磯時報的報導指出,該巡警為州長一家提供保安,紐森周一居家隔離檢疫期間,在家中召開視訊疫情記者會,表示一家人按照公共衛生指引周日接受檢測,全部都呈陰性反應,一家人開始14天的居家檢疫。

紐森說:「若有人與子女一起檢疫許多天,是很具挑戰性的,我深深體會並尊敬,那些沒有我所享有資源而居家檢疫的人。」

紐森其中一名子女上個星期已經開始居家檢疫,原因是所就讀的學校其中有一個同學確診。

紐森本月初與妻子一起出席在北灣一家餐館舉行的生日派對,而惹來猛烈的抨擊,紐森周一重申不會重蹈覆轍。

紐森說:「我鬆懈了,我為此道歉,我們向前看,並會更努力,每天更加努力,我從前沒有犯過這樣的錯,以後也不會重蹈覆轍,就是這樣,句號。」

加州新型肺炎個案突破110萬宗,單日新增8,300多宗,7日平均每天新增個案超過11,000宗。

紐森表示是前所未見那樣多,而確診者之中,6成人士年齡介乎18至49歲,加州14日平均確診率上升至5.5%,住院以及需要深切治療的人數均大幅上升。

加州現時實施宵禁,所有紫色級別的縣,居民晚上10點至翌日清晨5點不得外出參與非必要的活動,有人批評這樣做是否有效,又問病毒是否懂得看時鐘,在宵禁以外的時間就不會傳播。

州公共衛生局長表示,參與深夜時分聚會的人,往往不會戴口罩,也不會保持距離,所以決定實施宵禁。

目前灣區除了舊金山、Marin和San Mateo縣是紅色級別外,其他縣都是紫色,Ghaly醫生周二將公佈州內所有縣的疫情分級最新消息,不排除有更多縣需要收緊管制。

另外,紐森又講到疫苗的消息,他表示州府將會為偏遠地區提供資源,協助他們儲存及運送新型肺炎疫苗,首批疫苗將會供應給州內240萬名醫護人員。

