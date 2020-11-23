紐森全家隔離檢疫 再就出席派出道歉

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森的3名子女與一名確診新型肺炎的加州公路巡警警員有過近距離接觸，於是紐森全家現時隔離檢疫，他表示同情州內其他需要隔離檢疫的居民。

紐森周日在Twitter發文表示，上星期五他和妻子得知，他們3名子女接觸過一名確診的加州公路巡警，洛杉磯時報的報導指出，該巡警為州長一家提供保安，紐森周一居家隔離檢疫期間，在家中召開視訊疫情記者會，表示一家人按照公共衛生指引周日接受檢測，全部都呈陰性反應，一家人開始14天的居家檢疫。

紐森說：「若有人與子女一起檢疫許多天，是很具挑戰性的，我深深體會並尊敬，那些沒有我所享有資源而居家檢疫的人。」

紐森其中一名子女上個星期已經開始居家檢疫，原因是所就讀的學校其中有一個同學確診。

紐森本月初與妻子一起出席在北灣一家餐館舉行的生日派對，而惹來猛烈的抨擊，紐森周一重申不會重蹈覆轍。

紐森說：「我鬆懈了，我為此道歉，我們向前看，並會更努力，每天更加努力，我從前沒有犯過這樣的錯，以後也不會重蹈覆轍，就是這樣，句號。」

加州新型肺炎個案突破110萬宗，單日新增8,300多宗，7日平均每天新增個案超過11,000宗。

紐森表示是前所未見那樣多，而確診者之中，6成人士年齡介乎18至49歲，加州14日平均確診率上升至5.5%，住院以及需要深切治療的人數均大幅上升。

加州現時實施宵禁，所有紫色級別的縣，居民晚上10點至翌日清晨5點不得外出參與非必要的活動，有人批評這樣做是否有效，又問病毒是否懂得看時鐘，在宵禁以外的時間就不會傳播。

州公共衛生局長表示，參與深夜時分聚會的人，往往不會戴口罩，也不會保持距離，所以決定實施宵禁。

目前灣區除了舊金山、Marin和San Mateo縣是紅色級別外，其他縣都是紫色，Ghaly醫生周二將公佈州內所有縣的疫情分級最新消息，不排除有更多縣需要收緊管制。

另外，紐森又講到疫苗的消息，他表示州府將會為偏遠地區提供資源，協助他們儲存及運送新型肺炎疫苗，首批疫苗將會供應給州內240萬名醫護人員。

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