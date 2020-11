【KTSF】

聯邦食藥署(FDA)批准Regeneron的抗體雞尾酒療法,可供部分新冠確診病患使用,該療法之前曾用來治療染上新冠肺炎的特朗普總統。

FDA批准Regeneron的抗體雞尾酒療法,可以用在高危族群、有輕微到中度症狀的新冠確診病患身上。

該療法之前曾用來治療染上新冠肺炎的特朗普,其中包括兩種實驗室生產的新冠抗體,可以使用在新確診的病人身上。

Regeneron公司表示,這個月底前可以提供給8萬名病人使用。

