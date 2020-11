【KTSF】

根據John Hopkins大學數據,美國新冠肺炎確診數字已經突破1200萬宗,死亡人數達25.5萬幾人,加州周六多1.5多萬新症,再破單日新高,東灣一個賽馬場有200幾人確診,馬場需要停賽以及隔離確診者。

位於東灣Albany市的Golden Gate Fields賽馬場,有200多名居民或員工確診新型肺炎,根據馬場負責人兼柏克萊市衛生部門的聯合聲明指,馬場在上星期五得知有24人確診之後,已經停止了所有賽事,在12月之前都不會復賽,所有確診者都要遠離馬場自我隔離。

由周六晚開始,加州所有紫色級別的縣,將會實施宵禁令,每晚10點至翌日清晨5點,禁止進行非必要的工作、聚會和活動。

在灣區除了舊金山、San Mateo縣和Marin縣之外,所有縣都在紫色級別。

