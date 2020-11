學者指疫情對年青人就業將造成長遠衝擊

【KTSF】

新型肺炎疫苗雖然即將有望面世,但有經濟學家指,全球疫情大流行之下,對很多年青人的就業會造成長遠的衝擊。

Ben Olatunbosun剛完成IT課程,準備見工投身高科技行業,可惜一場新冠病毒疫情,令到他的就業之路停濟不前。

他表示,有不少應徵了的公司,因為疫情關係停止招聘,不過他繼續都有去申請,不論只是見習或無薪的職位,他都不介意。

有其他國家的年青人都面對類似的問題,在希臘,30歲的Nikolaos志願是成為一位教師,不過完成課程後,只能在超市做售貨員,由於當地受疫情影響,好多學校都要暫停開放,學校都停止聘請教師,令到好多教師失業。

根據澳洲政府的生產力委員會指出,疫情之下,好多年青人找工作有困難,逼不得已要做低薪或低工時的工作,代表年青人儲蓄減少,增加他們失業的風險,而且即使疫情過後,都會受到長遠影響。

有經濟學家分析指,年青人耗盡儲蓄,令到他們不得不倚賴家人的經濟援助,再加上全球多國的政府不斷花費幾萬億元資金去救市,令到這一筆債好可能要靠將來的年青員工來承受,加深世代之間的經濟分歧。

生產力委員會預期,年青人除了將來會感到找工作很困難,也預料他們往後畢生將會支付更高昂的稅項,去填補疫情時政府的開支。

Ben表示,他和很多同年的朋友都對未來產生各種焦慮和恐慌,但是仍然抱有希望。

