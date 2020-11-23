學者指疫情對年青人就業將造成長遠衝擊

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新型肺炎疫苗雖然即將有望面世，但有經濟學家指，全球疫情大流行之下，對很多年青人的就業會造成長遠的衝擊。

Ben Olatunbosun剛完成IT課程，準備見工投身高科技行業，可惜一場新冠病毒疫情，令到他的就業之路停濟不前。

他表示，有不少應徵了的公司，因為疫情關係停止招聘，不過他繼續都有去申請，不論只是見習或無薪的職位，他都不介意。

有其他國家的年青人都面對類似的問題，在希臘，30歲的Nikolaos志願是成為一位教師，不過完成課程後，只能在超市做售貨員，由於當地受疫情影響，好多學校都要暫停開放，學校都停止聘請教師，令到好多教師失業。

根據澳洲政府的生產力委員會指出，疫情之下，好多年青人找工作有困難，逼不得已要做低薪或低工時的工作，代表年青人儲蓄減少，增加他們失業的風險，而且即使疫情過後，都會受到長遠影響。

有經濟學家分析指，年青人耗盡儲蓄，令到他們不得不倚賴家人的經濟援助，再加上全球多國的政府不斷花費幾萬億元資金去救市，令到這一筆債好可能要靠將來的年青員工來承受，加深世代之間的經濟分歧。

生產力委員會預期，年青人除了將來會感到找工作很困難，也預料他們往後畢生將會支付更高昂的稅項，去填補疫情時政府的開支。

Ben表示，他和很多同年的朋友都對未來產生各種焦慮和恐慌，但是仍然抱有希望。

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