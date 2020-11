國泰在舊金山機場推檢測服務 方便往香港旅客登機前做檢測

【KTSF】

國泰航空公司(Cathay Pacific)宣布與Dignity Health-GoHealth Urgent Care醫療機構合作推行一項試行計劃,為需要乘飛機前往香港的旅客,在舊金山國際機場(SFO)提供新冠病毒快速檢測服務。

目前前往香港的旅客在登機前72小時,需要取得新冠病毒檢測的陰性報告,這次國泰與Dignity Health-GoHealth Urgent Care的合作,將方便旅客在登機前,取得香港政府認可的檢測報告。

國泰在SFO提供的檢測,通常在一小時就有結果,收費是每人261元,款額必須當場繳付,不可記賬給健保公司。

有意到機場接受檢測的旅客,可先上網預約時間,查詢詳情,請點擊:https://www.gohealthuc.com/bayarea/cathay-pacific

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。