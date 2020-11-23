聯邦總務署指拜登「顯然勝出」 可展開政府過渡工作

【KTSF報導】

聯邦總務署署長Emily Murphy周一向拜登發出認證當選通知函，宣告拜登可以正式展開交接程序，拜登和特朗普總統也隨即做出回應。

Murphy正式認證拜登為11月3日總統大選「顯然」當選人，她在發給拜登的信中指出：「請了解，這是我基於法律和現有事實所做的獨立決定，我從來沒有直接或間接受到行政當局官員的壓力，包括白宮和總務署官員，不論是我這決定的本身或是決定的時程。」

這項決定也宣告拜登可以和聯邦政府相關部門接洽，展開明年1月20日就職典禮的相關準備作業，也將給予拜登團隊所需的撥款和工具。

拜登團隊隨即表示歡迎，認為這決定是所需的一步，才能開始應對美國面對的挑戰，包括讓疫情受控，以及經濟重回正軌。

美聯社報導指出，有官員透露Murphy之所以決定認證拜登的當選，是跟近期特朗普企圖在幾個關鍵州推翻選舉結果卻失敗有關。

不過特朗普至今尚未認輸，特朗普周一在Murphy的認證信對外公布之後片刻便發推文回應表示，他的訴訟仍會強烈繼續，會繼續奮鬥下去，但他又表示，建議Murphy和團隊就既定的程序做，也指示行政團隊要配合交接。

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