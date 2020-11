聯邦總務署指拜登「顯然勝出」 可展開政府過渡工作

【KTSF報導】

聯邦總務署署長Emily Murphy周一向拜登發出認證當選通知函,宣告拜登可以正式展開交接程序,拜登和特朗普總統也隨即做出回應。

Murphy正式認證拜登為11月3日總統大選「顯然」當選人,她在發給拜登的信中指出:「請了解,這是我基於法律和現有事實所做的獨立決定,我從來沒有直接或間接受到行政當局官員的壓力,包括白宮和總務署官員,不論是我這決定的本身或是決定的時程。」

這項決定也宣告拜登可以和聯邦政府相關部門接洽,展開明年1月20日就職典禮的相關準備作業,也將給予拜登團隊所需的撥款和工具。

拜登團隊隨即表示歡迎,認為這決定是所需的一步,才能開始應對美國面對的挑戰,包括讓疫情受控,以及經濟重回正軌。

美聯社報導指出,有官員透露Murphy之所以決定認證拜登的當選,是跟近期特朗普企圖在幾個關鍵州推翻選舉結果卻失敗有關。

不過特朗普至今尚未認輸,特朗普周一在Murphy的認證信對外公布之後片刻便發推文回應表示,他的訴訟仍會強烈繼續,會繼續奮鬥下去,但他又表示,建議Murphy和團隊就既定的程序做,也指示行政團隊要配合交接。

