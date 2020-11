拜登快將公布內閣班子 料布林肯出任國務卿

【有線新聞】

美國總統當選人拜登當地周二將公布內閣人選,據報會揀選前副國務卿布林肯出任國務卿。布林肯外交經驗豐富,主張加強與盟友關係、抗衡中國。

拜登即將公布首批內閣班子名單,《彭博》引述消息報道,國務卿人選是於奧巴馬政府擔任副國務卿、拜登現時的首席外交顧問布林肯。

他早前受訪時表明,拜登政府將重建與盟友關係,擴大戰略影響力以應對中國帶來貿易和科技等日益嚴峻的挑戰,但強調與中國完全「脫鉤」的想法不切實際,最終會有反效果。

布林肯表示:「我想你會看到拜登政府重新建立,加強關係,一邊應對中國同時,在利益一致時,與之合作。」

58歲的布林肯外交經驗豐富,與拜登共事近20年,對方出任副總統時加入白宮,之後獲奧巴馬提拔為副國家安全顧問,繼而成為副國務卿,期間大力推動與其他國家聯手,抗衡極端組織伊斯蘭國繼續於中東擴張,又尋求減輕難民危機,就美國接收的難民數量設限。

至於國家安全顧問一職,據報會由有豐富處理國安經驗的沙利文出任。沙利文同樣主張美國加強與盟友關係,對華關係方面一邊競爭、一邊合作。

總統就職儀式將於明年1月20日舉行,被拜登揀選為幕僚長的克萊因表示,將因疫情縮減儀式規模,又再三敦促特朗普政府及聯邦總務署確認拜登當選,展開交接。

