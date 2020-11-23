拜登快將公布內閣班子 料布林肯出任國務卿

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美國總統當選人拜登當地周二將公布內閣人選，據報會揀選前副國務卿布林肯出任國務卿。布林肯外交經驗豐富，主張加強與盟友關係、抗衡中國。

拜登即將公布首批內閣班子名單，《彭博》引述消息報道，國務卿人選是於奧巴馬政府擔任副國務卿、拜登現時的首席外交顧問布林肯。

他早前受訪時表明，拜登政府將重建與盟友關係，擴大戰略影響力以應對中國帶來貿易和科技等日益嚴峻的挑戰，但強調與中國完全「脫鉤」的想法不切實際，最終會有反效果。

布林肯表示：「我想你會看到拜登政府重新建立，加強關係，一邊應對中國同時，在利益一致時，與之合作。」

58歲的布林肯外交經驗豐富，與拜登共事近20年，對方出任副總統時加入白宮，之後獲奧巴馬提拔為副國家安全顧問，繼而成為副國務卿，期間大力推動與其他國家聯手，抗衡極端組織伊斯蘭國繼續於中東擴張，又尋求減輕難民危機，就美國接收的難民數量設限。

至於國家安全顧問一職，據報會由有豐富處理國安經驗的沙利文出任。沙利文同樣主張美國加強與盟友關係，對華關係方面一邊競爭、一邊合作。

總統就職儀式將於明年1月20日舉行，被拜登揀選為幕僚長的克萊因表示，將因疫情縮減儀式規模，又再三敦促特朗普政府及聯邦總務署確認拜登當選，展開交接。

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