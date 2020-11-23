柏克萊興建中公寓大樓六級火 無人受傷

November 23, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣柏克萊市中心一座正在興建的公寓大樓周六發生六級大火，事件中沒有人受傷，起火原因仍在調查當中。

柏克萊市消防局表示，距離柏克萊加大約兩個街口，University Ave000號路段一座正在興建的7層公寓大樓，周六晚約6時起火。

有居民形容，現場情況就像世界末日一樣，從未見過柏克來市中心發現如此嚴重的火警。

From this evenings fire on the 2000 block University Avenue.

Posted by Berkeley Police Department on Saturday, November 21, 2020

最初接報時，消防部將火警列為二級大火，但隨著後來火勢猛烈，局方將火警升為六級。

消防部表示，他們能夠處理二級大火，當時已經出動所有的消防車及裝備，救護車在場戒備，連局方的管理層都出動救火。

但當火勢升為六級，局方立即尋求支援，最終奧克蘭（屋崙）、Piedmont、Emeryville及Alameda縣的消防局都有派人支援。

多架消防車架起雲梯，向大樓裡射水，濃煙一直湧上天，大樓附近多間商店及一間酒店都需要緊急撤離。

消防員在晚上8時45分將火警救熄，沒有任何傷亡報告，當局整晚仍有向大樓射水，防止火勢死灰復燃，火警起因仍在調查中。

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