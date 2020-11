柏克萊興建中公寓大樓六級火 無人受傷

【KTSF】

東灣柏克萊市中心一座正在興建的公寓大樓周六發生六級大火,事件中沒有人受傷,起火原因仍在調查當中。

柏克萊市消防局表示,距離柏克萊加大約兩個街口,University Ave000號路段一座正在興建的7層公寓大樓,周六晚約6時起火。

有居民形容,現場情況就像世界末日一樣,從未見過柏克來市中心發現如此嚴重的火警。

From this evenings fire on the 2000 block University Avenue. Posted by Berkeley Police Department on Saturday, November 21, 2020

最初接報時,消防部將火警列為二級大火,但隨著後來火勢猛烈,局方將火警升為六級。

消防部表示,他們能夠處理二級大火,當時已經出動所有的消防車及裝備,救護車在場戒備,連局方的管理層都出動救火。

但當火勢升為六級,局方立即尋求支援,最終奧克蘭(屋崙)、Piedmont、Emeryville及Alameda縣的消防局都有派人支援。

多架消防車架起雲梯,向大樓裡射水,濃煙一直湧上天,大樓附近多間商店及一間酒店都需要緊急撤離。

消防員在晚上8時45分將火警救熄,沒有任何傷亡報告,當局整晚仍有向大樓射水,防止火勢死灰復燃,火警起因仍在調查中。

