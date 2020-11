影評：《金屬之聲》看年度勁爆的激情演出

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位重金屬樂團的鼓手逐漸喪失聽覺,會給他的生活帶來什麼樣的衝擊。

在一個晚上的演出中,重金屬樂團的鼓手Ruben在台上陶醉演奏。鼓面彈動的汗水,代表音樂和工作對他生命的主宰。但歌手的吶喊和他擊出的鼓聲,卻隱約開始模糊。開始時不以為然,但他在日常生活中,也發覺自己的聽力有些改變。在專科醫生的鑑定後發現自己聽覺在退化中。Ruben 不肯接受,甚至嘗試靠直覺繼續演出。但是不但無法和樂團配合,更加快他喪失聽覺的速度。經理人給Ruben 找到一個讓戒毒聾啞人士生活的公社。Ruben 可以在這裡學習如何接受和適應沒有聲音的新生活。可是Ruben 其實也只是把這個地方,當成一個臨時的家。畢竟Ruben 還在想辦法籌錢,來進行植入耳內一對助聽器的手術。手術最後是動了,但這能否就能將他從困境中救出?

這是導演Darius Marder 拍攝的首部劇情片。故事帶原創性,將人們帶進鼓手的生活中。但體驗的卻是他從不接受自己的處境,到採取不同手段要恢復到以前所擁有的。自己成為本身的最大敵人。這都是大家抗拒接受不想要的現實的心理歷程。

電影的一大突破,就是令人讚嘆的選角。請到英國籍亞裔饒舌歌手 Riz Ahmed 主演。他在6年前的劇情片《Nightcrawler》當中,飾演熱心尋找機會的攝影記者開始崛起。之後更參與星球大戰系列電影的演出。在這部影片中,動態和靜態的演出傳神、投入。更叫人鼓舞的是,影片找來在現實中聾啞人演出,再度加大了將好萊塢電影多元化的聲音。

《金屬之聲 Sound of Metal》帶人們了解人生中,隨時可能出現的危機,會在不同層次中,改變我們的人生觀。電影獲得滿分五分的最高評價,不該錯過。

目前在舊金山的Embarcadero 戲院和東灣Albany 市的Albany Twin 戲院上映。兩個星期後,在Amazon Prime Video 讓大家在線觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Sound-Metal-Riz-Ahmed/dp/B08KZCFW1C

Rating: 5 out of 5 stars

