特朗普傳召密歇根州共和黨領袖開特別會議

【KTSF】

特朗普總統周四傳召密歇根州議會共和黨籍領袖周五到白宮召開特別會議。

根據消息來源透露,特朗普邀請密州州議會參眾兩院的領袖周五到白宮開特別會議,暫時未知開會的內容,特朗普陣營曾經公開向密州議會提出委派可以推翻選舉結果的選舉人,如果特朗普成功說服到密州當局不要認證拜登在密州勝出,密州議會就要選出選舉人。

獲邀請到白宮的包括密州參議院多數黨領袖Mike Shirkey,以及州眾議院議長Lee Chatfield,兩人曾經暗示他們不會試圖推翻拜登在密州的選舉結果,因為密州法例沒有條款,可以容許州議會直接挑選選舉人。

拜登在密州的得票率比特朗普多出超過15萬張選票。

密歇根州最大的Wayne縣選舉審計委員會的兩名共和黨成員,一度拒絕認證該縣的投票結果,周三同意認證,但周四又撤回認證,他們聲稱,受到民主黨人的「欺凌」,當中一人聲稱面對「種族歧視」指控,家人也受到威脅,他們的宣誓書指底特律的134個缺席選民點算委員會中有七成是「不平衡並有許多不解之處」。

在共和黨人撤回認證後,特朗普陣營宣布撤銷對該縣選舉結果的訴訟,而訴訟是要阻止該縣在選民確保每張合法選票都被點算,每張不合法選票都被排除之前,過早認證投票結果。

