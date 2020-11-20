美國多州收緊抗疫措施 小特朗普確診新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

全球至今累計有5687萬感染新冠狀病毒，當中有至少135萬人不治，美國是疫情最嚴重的國家，至今有近1171.8萬宗確診，超過25萬人染疫死亡，美國的新症數目、住院人數和死亡數字周四都創出新高，特朗普總統的大兒子小特朗普都中招，全國各地都加強防疫抗疫措施。

Pfizer和Biontech向FDA提出申請，容許他們研發的新型肺炎疫苗可以緊急使用，年底前可能有人可以接種。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha醫生說：「這疫情到2、3月會好一些，到4、5月會好得多了。」

但目前又怎樣？星期四的新症再次創新高，超過18.7萬，住院人數也破紀錄，超過8萬，而自從5月初以來，單日再次有超過2千人死亡。

Jha醫生說：「我們目前已處於疫情最壞階段。」

大學足球官員已經取消這個週末至少16場球賽，周五在伊利諾伊州，戲院、博物館和室內酒吧全部要再次關門，周六晚上10時開始，加州所有紫色縣都要宵禁。

加州衛生局局長Mark Ghaly說：「我們也看到這急升越來越快，我們要立即應對。」

在紐約，紐約市在市內陽性率上升至3%後，把公校再次關閉，有家長很不滿，要求重開學校。

一名不願透露姓名的家長說：「為何小孩可以去餐廳，可以去學校外所有地方，根本沒有藉口。」

消息指，紐約市的餐廳在感恩節後可能要再關閉，但學校則可能會重開。

紐約市長辦公室公共衛生資深顧問Jay Varma說：「目前的方案是要籌劃，讓感恩節假期後，所有人都可以回校上課，我們會調整和適應程序，以便繼續親自授課。」

最新研究顯示，學校並非超級傳播者。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「我感覺的基本定位是，盡可能都讓學校繼續開放。」

聯邦疾控中心（CDC）和多個州都建議，感恩節不要外遊，猶他州更提出晚餐，都只是與同住的人一起吃。

猶他州州長Gary Herbert說：「我們不是下令，你們在自己家裡做什麼都隨你，但我們強烈建議你們在安全環境下活動。」

從國內發現首宗確診病例至今已經10個月，但還是不知道該怎樣做，關閉學校抑或讓餐廳繼續開放，抑或開學校關餐廳，下達嚴厲規則，抑或只是提出建議，那樣更重要，個人自由抑或其他人的健康。

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