美國多州收緊抗疫措施 小特朗普確診新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

全球至今累計有5687萬感染新冠狀病毒,當中有至少135萬人不治,美國是疫情最嚴重的國家,至今有近1171.8萬宗確診,超過25萬人染疫死亡,美國的新症數目、住院人數和死亡數字周四都創出新高,特朗普總統的大兒子小特朗普都中招,全國各地都加強防疫抗疫措施。

Pfizer和Biontech向FDA提出申請,容許他們研發的新型肺炎疫苗可以緊急使用,年底前可能有人可以接種。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha醫生說:「這疫情到2、3月會好一些,到4、5月會好得多了。」

但目前又怎樣?星期四的新症再次創新高,超過18.7萬,住院人數也破紀錄,超過8萬,而自從5月初以來,單日再次有超過2千人死亡。

Jha醫生說:「我們目前已處於疫情最壞階段。」

大學足球官員已經取消這個週末至少16場球賽,周五在伊利諾伊州,戲院、博物館和室內酒吧全部要再次關門,周六晚上10時開始,加州所有紫色縣都要宵禁。

加州衛生局局長Mark Ghaly說:「我們也看到這急升越來越快,我們要立即應對。」

在紐約,紐約市在市內陽性率上升至3%後,把公校再次關閉,有家長很不滿,要求重開學校。

一名不願透露姓名的家長說:「為何小孩可以去餐廳,可以去學校外所有地方,根本沒有藉口。」

消息指,紐約市的餐廳在感恩節後可能要再關閉,但學校則可能會重開。

紐約市長辦公室公共衛生資深顧問Jay Varma說:「目前的方案是要籌劃,讓感恩節假期後,所有人都可以回校上課,我們會調整和適應程序,以便繼續親自授課。」

最新研究顯示,學校並非超級傳播者。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「我感覺的基本定位是,盡可能都讓學校繼續開放。」

聯邦疾控中心(CDC)和多個州都建議,感恩節不要外遊,猶他州更提出晚餐,都只是與同住的人一起吃。

猶他州州長Gary Herbert說:「我們不是下令,你們在自己家裡做什麼都隨你,但我們強烈建議你們在安全環境下活動。」

從國內發現首宗確診病例至今已經10個月,但還是不知道該怎樣做,關閉學校抑或讓餐廳繼續開放,抑或開學校關餐廳,下達嚴厲規則,抑或只是提出建議,那樣更重要,個人自由抑或其他人的健康。

