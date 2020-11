東奧克蘭社區組織貨車被偷 Steph Curry拔刀相助（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東奧克蘭一個為低收入家庭分派食物的社區組織,因為貨車被偷而陷入困境,金州勇士隊球星Steph Curry在聽聞之後拔刀相助,給這機構送出一輛新的貨車。

服務東奧克蘭的社區組織Homies Empowerment,除了主辦針對青少年的社區活動之外,也在疫情中擔任食物庫的角色,為有需要的人士提供免費食物。

該組織的Cesar Cruz激動的說,看到祖母年齡的民眾,願意排隊長達3個小時領取食物,每個星期有大約兩千人。

上個月有不法份子偷了該組織用來運送食物的貨車,Cruz表示,他因此傷心到流淚,之後有熱心人士告訴他發現貨車,但是找到的時候,歹徒已經把貨車的催化轉化器拆掉。

但是這起事件也引起金州勇士隊的球星Curry的注意,Curry於是給這機構送了一輛全新貨車,Cruz因此感到高興和感動。

不僅如此,Curry還要求這組織介紹一名展現堅強毅力的義工,Cruz給他介紹了Angelica,這位義工雖然最近失了業,但還是每個星期義務幫助這社區組織派發食物,Curry給她送了一張一萬元的支票,來幫助她交房租,Angelica也因此感動得落淚。

