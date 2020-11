【KTSF】

舊金山Lower Haight區凌晨發生警匪追逐案,結果匪徒的車撞向一棟建築物,他受重傷,有生命危險,兩名警員也受了傷。

現場位於Fillmore夾Waller街,現在看到的是Citizen拍攝到的片段,凌晨3點幾,警方在Castro夾Market街追逐一輛偷回來的藍色本田房車,警方相信司機與一連串搶劫案有關,最後肇事汽車撞向一棟建築物,司機需要由消防員救出,兩名警員也需要送院治療,不過沒有生命危險。

